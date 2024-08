Hace 20 años del primer oro olímpico de República Dominicana con Félix Sánchez

Este 26 de agosto se cumplen 20 años del "momento de gloria" sin precedentes que vivió República Dominicana. Fue Félix Sánchez quien protagonizó ese escenario al ganar la medalla de oro en los 400 metros con vallas de los Juegos Olímpicos 2004, en Atenas, Grecia.

A pesar de sus limitaciones para expresar el idioma español por haber crecido en Estados Unidos, el deportista se consagró como héroe nacional y otorgó la victoria olímpica al país, ganando el primer lugar en un tiempo de 47.63. Corrió en la línea 6, del repleto Athens Olympic Stadium y luego en la ceremonia recibió, además de su medalla, la corona de olivo con que fueron condecorados los medallistas de Atenas.

“El súper Sánchez”, como se apoda el atleta, vestido de rojo y con orgullo, paseó la Bandera Nacional por todos los escenarios importantes del atletismo del mundo y cumplió su promesa de dar el codiciado oro olímpico, para la fecha, único en la historia dominicana, luego de más de 50 años de participación criolla en la pista.

Esa cadena de triunfos comenzó el 4 de julio de 2001, cuando ganó el primer lugar en el Grand Prix de Lausanne, con marca de 48.56, del evento 400 metros con vallas masculinos. Un mes y seis días después (10 de agosto de 2001) ganó su primer título mundial en Edmonton, Canadá con tiempo de 47.49. En septiembre de 2002 ganó el primer lugar en la final del Grand Prix, con 47.62 en París, en agosto de 2003 obtuvo el primer lugar en la final del Campeonato Mundial en París con crono de 47.25 y en 2004 consiguió el oro en los Juegos Olímpicos.

Luego de esa última carrera, que movió el corazón de todos los dominicanos, el país recibió a Sánchez a las 12:30 del tres de octubre de 2004 con música, bailes, caravana y un sinnúmero de carteles que expresaban admiración hacia él.

Según los archivos periodísticos de este diario, aquel tres de octubre, cuando llegó el atleta, la algarabía se encendió en el mismo aeropuerto José Francisco Peña Gómez de Las Américas, donde al primer medallista de oro olímpico dominicano se le recibió como héroe, por una comitiva de autoridades, en funciones en ese entonces, encabezada por el secretario de Deportes en ese entonces, Felipe Payano y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejía y la Federación de Atletismo.

Luego, un grupo de niños le entregó flores e inició a firmar autógrafos y hacerse fotos. A las dos de la tarde se montó en el "Félix-móvil", un vehículo que los trasladó hacia el Malecón de Santo Domingo en una caravana que incluyó unos 60 autobuses con deportistas y fanáticos.

HOY “EL SÚPER SÁNCHEZ” LO RECUERDA…

Vía Instagram, este lunes Félix Sánchez recordó aquel día donde hizo historia. El atleta publicó un vídeo donde narra la emoción que sintió al cruzar la barra que indica que consiguió el oro olímpico en Atenas.

“Hace 20 años yo solamente era un carajito que con un sueño de que el mundo pueda reconocer al país y podría traer, por fin, una medalla de oro a la República Dominicana”, narra el corredor en el video que se hace acompañar de varias imágenes de aquel momento.

Sánchez contó que cuando subió al pódium, para recibir su medalla, “se fue lejos” y que ese momento solo le vinieron los recuerdos de las adversidades que tuvo que pasar para llegar ahí.

“Gracias a Dios, porque Él me eligió a mí para que sonara, por primera vez, el Himno Nacional en unos Juegos Olímpicos (…) En el momento no me di cuenta la realidad, no me imaginaba como el pueblo dominicano me iba a recibir porque no éramos un país de atletismo”, comentó en la publicación.

Confesó que, a pesar de tener miedo sobre su recibimiento, “nunca olvidaría” el día de su llegada al Malecón, explicando que todos los presentes gritaban su nombre y se emocionaban por su llegada: “fue algo que yo nunca jamás lo voy a olvidar”.

El ahora entrenador comentó que se siente “orgulloso”, por ver que hoy en día República Dominicana tiene atletas que van en ascenso, mostrando fotos de los tres medallistas olímpicos de 2024: Marileidy Paulino (oro en 400 metros planos), Yunior Alcántara y Cristian Pinales (bronce en boxeo).