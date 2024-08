Jordan Spieth será intervenido de la muñeca izquierda

Jordan Spieth terminó su temporada el domingo después de un evento de playoffs de la Copa FedEx y ya estaba planeando una cirugía en su muñeca izquierda que lo ha preocupado los últimos 16 meses.

"Tengo que operarme lo antes posible y luego seguiré el proceso de lo que se supone que debo hacer a partir de ahí", dijo Spieth después de terminar con un doble bogey (algo típico de Spieth, hizo un putt de 30 pies para evitar que fuera peor) y un 74.

El problema es una rotura de la vaina que mantiene el tendón en su lugar en la muñeca izquierda. La primera vez que se produjo fue una semana antes del Campeonato de la PGA de 2023 , y Spieth ha probado varios tratamientos para evitar la cirugía. Pero nunca mejoró y nunca pudo predecir lo gravemente que le iba a afectar .

Spieth dijo que ha hablado con varias personas y que la recuperación es de aproximadamente tres meses, con fisioterapia comenzando después de la sexta semana. No estuvo cerca de terminar entre los 50 mejores en la FedEx Cup para avanzar, por lo que tiene tiempo de su lado.

"Si no tengo una razón para intentar apresurarme a volver —que no es el caso— probablemente lo tomaré lo más lento que pueda", dijo.

Esta fue la segunda vez que Spieth no logró avanzar de la primera ronda de la postemporada. Fue el número 100 en la temporada 2020 cuando los 125 mejores clasificaron. Ahora solo los 70 mejores llegan a la postemporada y Spieth fue el número 63, necesitando a un top 10 para avanzar. Empató en el puesto 68.

Spieth comenzó la temporada 2023 con cinco resultados entre los seis primeros antes de lesionarse la muñeca y tener que retirarse del Byron Nelson. Desde entonces, solo ha conseguido cuatro resultados entre los seis primeros, además del sexto puesto contra un grupo de 20 hombres en el Hero World Challenge en las Bahamas.

En el momento de la lesión ocupaba el puesto número 10 del mundo. Spieth se encontraba en el puesto número 43 antes del St. Jude Championship. No logró superar el corte ocho veces este año en 21 torneos.

“Seguí intentando no poner excusas porque no me dolía cuando estaba haciendo swing”, dijo Spieth. “Pero no parece casualidad si tenemos en cuenta la cantidad de tiempo y que los resultados son exactamente los mismos todas las semanas. Así que tengo muchas esperanzas”.

“Creo que hay cierta claridad para lograrlo”, dijo. “También hay cierta incertidumbre, por lo que da un poco de miedo. Pero también, si puedo aprender a encontrar algo de paciencia, algo en lo que no soy muy bueno, entonces creo que podría volver más fuerte”.

Spieth lo calificó como el año más frustrante que ha soportado.

“Tuve que hacer muchas cosas por mi cuenta y luego también tuve algunas circunstancias desafortunadas”, dijo.

Spieth aceptó unirse a la junta directiva del PGA Tour cuando Rory McIlroy renunció abruptamente el pasado noviembre, justo en el momento en que el tour incorporó a Strategic Sports Group como inversor en la empresa comercial PGA Tour Enterprises mientras intentaba conseguir una inversión de los patrocinadores saudíes de LIV Golf. En Pebble Beach este año, jugó una ronda de práctica mientras usaba auriculares para poder participar en una conferencia telefónica.