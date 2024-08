El padre de Lamine Yamal dado de alta tras su apuñalamiento

El padre de la joven estrella española del fútbol Lamine Yamal abandonó este viernes el hospital tras recibir el alta médica, dos días después de ser apuñalado en la localidad catalana de Mataró tras una discusión.

La cadena de televisión Antena 3 mostró imágenes de Mounir Nasraoui con unos amigos en su barrio de Mataró, unos 30 km al norte de Barcelona. El padre del jugador publicó un mensaje en su cuenta en Instagram abrazando a su madre y dándole un beso.

En otro mensaje, Nasraoui dio las gracias a sus amigos, que llegaron rápidamente al lugar del apuñalamiento "y estuvieron a mi lado", así como a la policía, especialmente al agente que rápidamente "taponó la herida en el pecho que era la que más sangraba".

"Me cogió la mano y no me la soltó hasta el final para que no perdiera la consciencia", añadió, sobre el agente.

El ataque tuvo lugar la noche del miércoles en un aparcamiento en el barrio de Rocafonda de Mataró donde vive la abuela de Yamal y creció el jugador.

Ni la policía ni Nasraoui han aclarado los detalles del incidente, pero según el diario español La Vanguardia, el padre del jugador iba paseando por Rocafonda cuando le cayó agua de un balcón donde jugaba un niño.

Nasraoui protestó y pronto se vio envuelto en una discusión con la familia del niño en la que tuvo que intervenir la policía para separarlos, intervención que fue filmada por unos vecinos y difundida en redes sociales.

Más tarde, esos hombres citaron a Nasraoui alegando que querían hacer las paces, cuando acabaron apuñalándolo, también según La Vanguardia.

Cuatro personas fueron detenidas por el ataque, y este viernes comparecieron ante el juez, que mantuvo a uno de ellos en prisión provisional sin fianza, y al resto los liberó con medidas cautelares, en una investigación por "homicidio en grado de tentativa y lesiones", informó la justicia en un comunicado.

Yamal debutó con FC Barcelona con 15 años en abril de 2023 y se convirtió en una pieza clave para los catalanes la temporada pasada.

El español jugó también un papel muy importante en la victoria de la selección española en la Eurocopa, que ganó por cuarta vez, y se convirtió en el futbolista más joven en jugar y marcar en la historia de esta competición.

El padre y la abuela de Yamal todavía viven en Rocafonda y el joven jugador suele celebrar los goles haciendo con las manos el '304', el código postal del barrio.

Mounir Nasraoui se hizo famoso durante la Eurocopa por su actividad en redes sociales y en medios de comunicación al publicar contenido frecuentemente apoyando a su hijo.