Break dance, el baile urbano que llega a los Juegos de París

Como cualquier otra actividad física, el breaking, no está exenta de lesiones: la rodilla y la columna vertebral son las que se llevan la peor parte, explica a EFEsalud la médico del Centro de Medicina del Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD) Manuela González.

Una disciplina nueva

El breaking, una disciplina que debuta en los Juegos y en la que España no ha conseguido clasificarse, es una actividad física en la que hay que tener en cuenta las mismas premisas generales que en cualquiera de las otras, atendiendo a sus especiales características, como las tienen el resto de deportes.

“Es una actividad completamente nueva en el sentido estrictamente de seguimiento médico-deportivo. Al principio, quizá, les cuesta un poco más los criterios de ese seguimiento, porque, al fin y al cabo, son bailarines que vienen de culturas no relacionadas con el ámbito de una preparación física reglada, que sí tienen estructurado el resto de modalidades deportivas”, explica González.

A los B-Boys y las B-Girls -como se denominan a los bailarines y bailarinas de esta disciplina- que se incorporaron hace dos años al Centro de Alto Rendimiento del CSD -un total de nueve- se les hizo inicialmente un reconocimiento médico completo, que se hace de forma rutinaria a las selecciones y deportistas de competiciones internacionales.

“A partir de ahí se estructuró una serie de indicaciones desde el punto de vista de preparación física, de balances musculares y de educación alimentaria, entre otros. Con todo ello hemos estado trabajando estos dos años que hemos hecho seguimiento desde el centro”, abunda la médica.

Las rodillas

González aclara que al ser una disciplina olímpica nueva y teniendo en cuenta que han trabajado con esos nueve deportistas, generalizar no es fácil, además, tampoco hay estudios demostrativos relacionados con las posibles lesiones que puedan llegar a tener los bailarines de breaking.

Pero, teniendo en cuenta el tipo de movimiento y de trabajo que realizan los bailarines de breaking, la rodilla es de una de las partes del cuerpo que tiene una frecuencia de lesión “alta”, ya que están constantemente en una situación de flexoextensión y rotación.

De ahí que las lesiones en la rodilla sean frecuentes tanto las intraarticulares como las externas de fricción con el suelo.

“Y, de hecho, nosotros aquí hemos tenido varios casos de bursitis, que son inflamaciones externas, pero producidas por fricción o por contusión de las rodillas”, abunda la especialista.

La columna

La otra parte del cuerpo que puede tener más lesiones por el breaking es la columna vertebral “en todos sus segmentos”, no solo a nivel lumbar o cervical. Se debe a las características de los gestos que hacen de giro sobre la cabeza.

Así, entre el grupo de representantes españoles que optaba a una plaza en los Juegos de París ha tenido alguna lesión o, al menos, sobrecarga en esas áreas.

La doctora insiste en que no es fácil generalizar por lo ocurrido en estos dos años, pero son las dos partes del cuerpo que más lesiones han protagonizado.

También ha habido lesiones de tobillos, muñecas y hombro, pero en menor medida.

“En el breaking no se hacen movimientos tan iguales entre todos ellos como puede ser en el atletismo o la natación, en las que todos los deportistas hacen el 90 % de los gestos idénticos. Aquí no, aquí cada bailarín tiene su estilo y en función del estilo, trabajan más sobre la muñeca, sobre el tobillo, la rodilla o el cuello”, sostiene González.

La alimentación

En cuanto la alimentación, la doctora incide en que como el resto de deportes, es necesario llevar una dieta equilibrada en cantidad, calidad y regularidad, en función de cada bailarín. Puede que alguno tenga alguna indicación algo más específica, por lo mismo que comentaba la doctora de que no estaban acostumbrados a llevar un seguimiento.

“Puede ocurrir, cuando no estás metido en esta estructura de seguimiento, que la dieta que lleves no sea del todo idónea. Pero en el CAR sí, de equipo multidisciplinar que aporta el deporte de alta competición. Fuera de eso, no requieren unos pesos determinados por categorías, como pueden pasar en otros deportes, tampoco necesitan unos niveles de extra de fuerza”, resalta.

Por ello, en principio, lo ideal es una buena dieta para mantener los entrenamientos, concluye la doctora del CSD.