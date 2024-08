Billy Bean, exgerente de los Atléticos, falleció este martes a los 60 años

Billy Bean quien luchó una heroica batalla de un año contra la leucemia mieloide aguda, tenía 60 años. Durante los últimos 10 años, Billy trabajó con pasión e incansablemente con la MLB y los 30 clubes, centrándose en la educación de los jugadores.

La inclusión LGBTQ y las iniciativas de justicia social para promover la igualdad en el juego para todos.

La carrera de 10 años de Billy como jugador incluyó seis temporadas en las Grandes Ligas con los Tigres, los Dodgers y los Padres.

El comisionado Rob Manfred llamó a Billy «una de las personas más amables y respetadas que he conocido» y alguien que «hizo del béisbol una mejor institución, tanto dentro como fuera del campo».

“Hoy nos rompe el corazón lamentar la pérdida de nuestro querido amigo y colega, Billy Bean, una de las personas más amables y respetadas que he conocido”, dijo el comisionado Rob Manfred. “Billy fue amigo de innumerables personas en nuestro deporte y marcó una diferencia con su constante dedicación a los demás. Hizo del béisbol una mejor institución, tanto dentro como fuera del campo, con el poder de su ejemplo, su empatía, sus habilidades de comunicación, sus profundas relaciones dentro y fuera de nuestro deporte y su compromiso de hacer lo correcto. Estamos eternamente agradecidos por el impacto duradero que Billy tuvo en el juego que amaba y nunca lo olvidaremos. En nombre de las Grandes Ligas de Béisbol, extiendo mis más profundas condolencias al esposo de Billy, Greg Baker, y a toda su familia”.

Originario de Santa Ana, California, Bean fue el único jugador vivo abiertamente gay de las Grandes Ligas (actual o anterior), habiendo salido del armario en 1999. Seleccionado en la cuarta ronda del Draft de Detroit en 1986, Bean jugó para los Tigres, los Dodgers y los Padres de 1987 a 1995, registrando un total de 519 apariciones en el plato en 272 juegos de su carrera.

Su decisión de retirarse a los 31 años no fue fácil, pero decidió que vivir como un jugador de béisbol encubierto era insostenible y creía que ni él ni el juego estaban preparados para un jugador abiertamente gay. No fue hasta 1999, más de tres años después de su último partido, cuando Bean se declaró homosexual, convirtiéndose en el segundo jugador en hacerlo. (Glenn Burke, que se retiró en 1979 y se declaró homosexual en 1982, murió en 1995).

Bean se convirtió en noticia nacional y medios como el New York Times, CNN y ABC cubrieron su historia. En 2003, Bean publicó sus memorias, “Going the Other Way”, que se convirtieron en un éxito de ventas nacional.

"Hoy en día, hay mucha más información", dijo Bean en 2018. "La autoidentificación ocurre mucho antes, y las familias y los padres de corazón abierto enseñan a sus hijos sobre todo lo que hay en el mundo. Eso permite una evolución más temprana. Yo vivía en un espacio muy parecido a la Edad de Piedra".

Bean se unió a la Oficina del Comisionado en julio de 2014, contratado por el entonces Comisionado Bud Selig como el primer Embajador para la Inclusión de la MLB. Como asesor principal de Manfred, el papel de Bean se centró en la educación de los jugadores, la inclusión LGBTQ y las iniciativas de justicia social.

En marzo de 2017, la MLB promovió a Bean a vicepresidente y asistente especial del comisionado, lo que le sumó esfuerzos contra el acoso escolar. Cinco años después, Bean fue ascendido a vicepresidente sénior de Diversidad, Equidad e Inclusión.