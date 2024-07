Cristian Pinales se anota triunfo unánime y avanza a cuartos de finales en boxeo

El pugilista dominicano Cristian Pinales avanzó a los cuartos de final de la categoría -80 kilos al vencer este martes por 5-0 a Tanglatihan Tuohetaerbieke, de China, en pelea del torneo de boxeo que se celebra en el North París Arena como parte de los XXXIII Juegos Olímpicos que se celebran aquí.

Pinales dio cátedras de buen boxeo ante el chino Tanglatihan, quien estaba sembrado como número uno de la categoría.

Los cinco jueces vieron ganador al peleador quisqueyano con anotación de 29-28, 29-28, 29-28, 29-28 y 29-28.

Con la victoria, Pinales se colocó a un triunfo para asegurar la presea de bronce.

El tailandés Weerapon Jongjoho (derecha) se enfrenta al dominicano Cristian Pinales en la categoría de 80 kg de boxeo preliminar de los Juegos Olímpicos de París 2024, el sábado 27 de julio de 2024, en París, FranciaAriana Cubillos

En la primera pelea, Cristian dispuso por 5-0 (29-28, 30-24, 30-27, 30-27, 30-27) de Weerapong Jong Joho, de Thailandia

“Me visualizo con el objetivo por el que estamos aquí, subir al podio. Pero todo debe ser escalón por escalón, ya tengo más confianza, porque en la primera pelea había un poco de presión, por el escenario y el público”, sostuvo Pinales al concluir la pelea. “Le digo a mi país que no me detendré hasta darle una medalla”, agregó.

De los tres boxeadores que tiene el país en los Juegos de París, María Moronta fue eliminada al caer en el primer combate 1-4 ante Nien Chin Chen, de China Taipei en los 66 kilos.

Mientras, Junior Alcántara, en los 51 kilos, enfrentará a Nijat Huseynov, de Azerbaiyán este martes a las 3:30 de la tarde (9:30 AM hora RD).