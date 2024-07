Adrián Beltré dice gorra de Texas siempre fue su opción para entrar a Cooperstown

A lo largo de su carrera de 21 temporadas el dominicano Adrián Beltré jugó con cuatro equipos, pero el legendario exjugador indicó este sábado que para él no existía otra opción que no fuera la insignia de los Rangers de Texas para ingresar al Salón de la Fama.

"No es que me sienta comprometido, es que no hay una segunda opción, Texas siempre ha sido número uno", explicó Beltré, al hablar con la prensa este sábado en Cooperstown, Nueva York, donde este domingo se celebrará el ceremonial de exaltación de la Clase 2024, que será inmortalizada en el béisbol estadounidense.

En su carrera, Beltré vistió las camisetas de los Dodgers de Los Ángeles, Marineros de Seattle, Medias Rojas de Boston y Rangers, y aunque señaló que con el conjunto de Texas fue con el que más tiempo jugó, el dominicano valora la forma en la que el equipo y los fanáticos se han comportado con él y su familia.

"Me sentí más cómodo con ese equipo. Me dieron un poco más de libertad de ser quien era Adrián Beltré como jugador y como persona. La fanaticada de Texas me ha recibido a mí y a mi familia de una forma increíble", agregó el exantesalista.

Beltré, quien en su recorrido de ocho temporadas con los Rangers disputó la Serie Mundial de 2011, la cual el conjunto texano terminó cayendo ante los Cardenales de San Luis, destacó el compromiso mantenido por la dirigencia del club, de mantener un grupo competitivo año por año.

"Siempre mantuvieron la promesa de mantener el equipo formado con chance de ganar la Serie Mundial", señaló Beltré, quien en uniforme de los Rangers avanzó en seis ocasiones a la postemporada y logró su mayor total en imparables (1.277), dobles (39), jonrones (199), remolcadas (699) y anotadas (612).

Licey, su equipo invernal

En su recorrido profesional, Beltré también accionó en la liga invernal de su natal República Dominicana, y aunque no jugó con los Tigres del Licey, señaló, que, de poder ingresar al Salón de la Fama, como fanático, lo haría con la gorra de los actuales campeones del béisbol dominicano.

"No me tocó jugar con el Licey. Pero si acaso, como fanático, sería el Licey", dijo Beltré, quien agradeció el trato de las Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales y Azucareros del Este, actuales Toros, por el trato que recibió en las oportunidades que jugó para ellos en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

En el ceremonial, Beltré ingresará a la inmortalidad del béisbol junto a Todd Helton, figura legendaria de los Rockies de Colorado, Joe Mauer, exreceptor de los Mellizos de Minnesota, y Jim Leyland, exdirigente y ganador de la Serie Mundial con los Marlins de Miami.