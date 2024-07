Messi seguirá jugando con Argentina: "Tengo 37 años y sólo Dios sabe cuándo será el final"

Lionel Messi planea seguir jugando con Argentina más allá de la final de la Copa América del domingo.

"Como dije antes, tengo la intención de continuar", dijo el martes por la noche después de la victoria de Argentina por 2-0 sobre Canadá. "Tengo la intención de seguir viviendo el día a día sin pensar en lo que vendrá en el futuro o si continuaré o no. Es algo que simplemente vivo cada día. Tengo 37 años y sólo Dios sabe cuándo será el final. "

Messi anotó su gol internacional número 109, el primero en el torneo de este año. Fue su decimocuarto partido en la Copa América, a tres del récord.

El ocho veces ganador del Balón de Oro habló afuera del vestuario del MetLife Stadium, donde anunció su retiro luego de fallar un tiro penal en la derrota por penales ante Chile en la final de la Copa América 2016. Revirtió su decisión siete semanas después y desde entonces ha marcado 54 goles en 73 apariciones internacionales, elevando sus partidos con Argentina a 186 y ayudando a ganar la Copa América 2021 y la Copa del Mundo 2022.

Su compañero Ángel Di María sí tiene intención de retirarse después del partido del domingo contra Uruguay o Colombia en Miami Gardens, Florida. Di María, de 36 años, debutó internacionalmente en 2008 y suma 31 goles en 144 apariciones.

"Es mi última batalla. No queda nada que decir que no lo haya dicho muchas veces antes", explicó Di María. "Es mi último partido. Tengo que agradecer a todos los argentinos y a esta generación que me ha permitido levantar tantos trofeos".

Di María se unió a Messi para llevar a Argentina a su tercera Copa del Mundo y a su 15ª Copa América.

"Lo hemos disfrutado mucho", dijo Messi. "Siempre lo ha dado todo y lo mejor de sí mismo y retirarse en una final es algo que simplemente se merece".

El técnico argentino Lionel Scaloni mantuvo la esperanza de que Di María revierta su decisión.

"No queremos empezar a llorar ahora mismo. No queremos sentir melancolía", dijo Scaloni. "Tenemos que dejarlo jugar y luego veremos si podemos convencerlo o no para que se quede con nosotros".

Argentina derrota a Canadá con gol de Messi y va a la final de la Copa América Lea también

Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial se reanudan en septiembre y cada selección nacional tiene programado jugar 12 partidos más. La final del Mundial 2026 será en MetLife, ese 19 de julio.

"Nunca seremos nosotros quienes cierremos la puerta", afirmó Scaloni. "Puede estar con nuestro equipo todo el tiempo que quiera. Y si quiere retirarse pero aún así viene y se queda, sería genial. Y si quiere venir conmigo a otro lugar, lo llevaré". en todas partes para que pueda decidir lo que quiera hacer".