Kawhi Leonard queda fuera de la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos

Después de todo, Kawhi Leonard no formará parte del equipo de baloncesto masculino de Estados Unidos que competirá en los Juegos de París.

Habría sido el primer viaje olímpico para Leonard, quien se perdió 12 de los últimos 14 juegos de Los Angeles Clippers la temporada pasada por una inflamación de la rodilla derecha. USA Basketball dijo que, junto con los Clippers, tomó la decisión sobre el estatus de Leonard.

"Kawhi ha estado preparándose para los Juegos Olímpicos durante las últimas semanas y tuvo algunas prácticas sólidas en Las Vegas", dijo USA Basketball en un comunicado el miércoles. "Se sentía listo para competir. Sin embargo, respeta que USA Basketball y los Clippers hayan determinado que lo mejor para él es pasar el resto del verano preparándose para la próxima temporada en lugar de participar en los Juegos Olímpicos de París".

A USA Basketball se le permitirá reemplazar a Leonard en la lista de 12 hombres y estaba trabajando para traer al guardia de los Boston Celtics, Derrick White, para ocupar su lugar, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de esas discusiones. La persona habló con la prensa bajo condición de anonimato porque USA Basketball no lo reveló públicamente.

Leonard dijo a principios de esta semana que su rodilla estaba bien y que pudo reanudar el entrenamiento en la cancha hace unas tres semanas para prepararse para los Juegos Olímpicos.

"Estoy listo para partir", dijo Leonard entonces. "Estoy jugando ahora, así que estoy feliz".

Un par de días después, horas antes del primer partido de exhibición de Estados Unidos contra Canadá y un día antes de que el equipo parta hacia Abu Dhabi (la primera de dos escalas internacionales para más juegos y prácticas antes de llegar a Francia para los Juegos Olímpicos), Leonard ya no estaba.

Eso deja a Estados Unidos, al menos por el muy corto plazo, con 10 jugadores disponibles. Kevin Durant no jugará contra Canadá debido a una distensión en la pantorrilla y no pudo competir en el campo de entrenamiento de cuatro días del equipo en Las Vegas que finalizó el martes.