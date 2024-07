Jontay Porter, exjugador de la NBA, se declara culpable en un caso relacionado al escándalo de apuestas

El ex jugador de la NBA Jontay Porter se declaró culpable el miércoles de conspiración para cometer fraude electrónico en un caso penal federal vinculado al escándalo de apuestas que lo llevó a ser expulsado de la liga a principios de este año.

El ex centro de los Toronto Raptors presentó la declaración de culpabilidad en su comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York y estaba previsto que fuera liberado bajo fianza de 250,000 dólares.

Su abogado había dicho previamente que Porter estaba cooperando con las autoridades mientras recibía tratamiento por adicción al juego.

Los documentos judiciales muestran que el caso contra Porter está relacionado con un proceso en curso contra otros cuatro hombres . Los cuatro han sido procesados por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, pero aún no han presentado ninguna declaración.

A esos hombres se les acusa de conspirar para sacar provecho de los avisos que les dio un jugador de la NBA de que iba a retirarse dos partidos antes de lo previsto. Ellos o sus familiares utilizaron ese conocimiento para hacer grandes apuestas de que el deportista tendría un mal desempeño en esos partidos, según una denuncia judicial presentada cuando fueron acusados en junio.

La denuncia no mencionaba el nombre del jugador, pero los detalles coincidían con una investigación de la NBA que provocó la expulsión de Porter de la liga esta primavera. La liga descubrió que apostaba en partidos de la NBA y les daba a los apostadores información confidencial sobre su salud.

El miércoles, en el tribunal, Porter dijo que había aceptado retirarse antes de tiempo de los partidos para librarse de grandes deudas de juego y así él y sus cómplices pudieran ganar apuestas sobre su actuación. “Sé que lo que hice estuvo mal, fue ilegal y lo lamento profundamente”, dijo.

Porter será sentenciado el 18 de diciembre. Podría enfrentar desde poco menos de tres años y medio de prisión hasta poco más de cuatro años. También es probable que se le impongan cientos de miles de dólares en restitución, además de posibles multas.

Según la denuncia, uno de los cuatro hombres presionó al jugador para que liquidara sus deudas de juego retirándose prematuramente de los juegos para que las apuestas sobre su bajo rendimiento dieran resultado.

En un mensaje en respuesta a las instrucciones del hombre, el jugador escribió que si no llevaba a cabo el plan, "me odias y si no te consigo 8,000 dólares para el viernes vendrás a Toronto a darme una paliza".

Después de avisar a algunos de los hombres, el jugador alegó una lesión o enfermedad y se retiró de los juegos del 26 de enero y el 20 de marzo después de sólo unos minutos en la cancha, según la denuncia.

Porter jugó sólo brevemente en esas fechas antes de quejarse de que estaba lesionado o enfermo y abandonar los partidos. Sus puntos, rebotes y asistencias en ambos partidos estuvieron por debajo de las expectativas de las casas de apuestas.

Después de que la NBA y otros organismos comenzaron a investigar, el jugador envió un mensaje a algunos de los hombres diciéndoles que “podrían ser golpeados wa rico”, una aparente referencia al acrónimo común para un cargo federal de crimen organizado, según la denuncia en su contra. Decía que el jugador también les preguntó a los hombres si habían borrado “todas las cosas” de sus teléfonos.

La investigación de la NBA descubrió que Porter no sólo abandonó al menos un partido por el bien de los apostadores, sino que también apostó en partidos de la NBA en los que no participó. Una vez apostó contra su propio equipo, según la liga.

Porter promedió 4,4 puntos, 3,2 rebotes y 2,3 asistencias en 26 partidos esta temporada, incluidos cinco como titular. También jugó en 11 partidos con los Memphis Grizzlies en la temporada 2020-21.

El salario de la NBA del joven de 24 años fue de aproximadamente 410,000 dólares.