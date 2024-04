Niegan a Wander Franco suspender visitas mensuales a fiscalía

El paracorto de los Rays, Wander Franco al momento de llegar al tribunal fuertemente custodiado. Debe pagar una cuota económica de dos millones de pesos. ampa Bay Rays shortstop Wander Franco is escorted by police to court in Puerto Plata, Dominican Republic, Friday, Jan. 5, 2024. Dominican prosecutors on Wednesday accused Franco of commercial sexual exploitation and money laundering following allegations that he had a relationship with a minor whose mother also faces the same charges. (AP Photo/Ricardo Hernández)Afuente externa