Lo que se sabe sobre las acusaciones contra Ippei Mizuhara, el intérprete de Shohei Ohtani

Sólo ha pasado una semana desde que los Dodgers de Los Ángeles despidieron abruptamente a Ippei Mizuhara, el traductor y compañero constante de su nuevo toletero de 700 millones de dólares, Shohei Ohtani.

Pero la historia más importante de la primavera del béisbol sigue siendo turbia e impactante, ya que la temporada regular comienza en serio el jueves.

El escándalo abarca apuestas, presuntos robos, engaños extensos y la ruptura de una asociación duradera entre la estrella más grande de las mayores y su mano derecha. El IRS y las Grandes Ligas de Béisbol están llevando a cabo investigaciones, y Ohtani presentó públicamente una versión de los hechos el lunes que atribuye toda la responsabilidad a Mizuhara.

Estos son los conceptos básicos mientras Ohtani y los Dodgers se preparan para su primer partido en casa contra St. Louis el jueves:

¿POR QUÉ LOS DODGERS DESPEDIERON A IPPEI MIZUHARA?

Ohtani afirma que su amigo cercano sacó repetidamente dinero de sus cuentas para financiar su hábito de juego deportivo ilegal. Ohtani también dice que desconocía por completo el "robo masivo", como lo llamaron sus abogados, hasta que Mizuhara se lo confesó a él y a los Dodgers la semana pasada en Corea del Sur, donde el equipo abrió su temporada regular contra los Padres de San Diego.

Mizuhara ha dado más de una versión de su camino hacia este problema, que fue catalizado por la investigación del IRS sobre Mathew Bowyer, un presunto corredor de apuestas ilegal. Mizuhara ha dicho constantemente que tiene adicción al juego y que abusó de su estrecha amistad con la superestrella de los Dodgers para alimentarla.

¿SHOHEI OHTANI APOSTÓ ALGUNA VEZ EN LOS DEPORTES?

Esa es la pregunta más importante que debe responderse en la investigación de las Grandes Ligas de Béisbol, y el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana dice enfáticamente que nunca ha apostado en deportes ni le ha pedido a nadie que apueste en deportes por él.

Además, Ohtani dijo el lunes que nunca le había pagado a un corredor de apuestas para que cubriera las apuestas de otra persona. Mizuhara también dijo que Ohtani no apuesta y el abogado de Bowyer dijo lo mismo.

Mizuhara le dijo a ESPN el 19 de marzo que Ohtani pagó sus deudas de juego a pedido del intérprete, diciendo que las apuestas eran en fútbol internacional, la NBA, la NFL y el fútbol universitario. Si eso fuera cierto, Ohtani podría enfrentar problemas incluso si él mismo no hiciera las apuestas, pero ESPN dijo que Mizuhara cambió dramáticamente su historia al día siguiente, alegando que Ohtani no tenía conocimiento de las deudas de juego y no había transferido ningún dinero a las casas de apuestas.

Las reglas de la MLB prohíben a los jugadores y empleados del equipo apostar, incluso legalmente, en béisbol. También prohíben apostar en otros deportes con casas de apuestas ilegales o extraterritoriales.

¿QUÉ SIGUE PARA OHTANI?

Ohtani ha jugado en todos los juegos de los Dodgers desde que se conoció la historia, y se espera que sea su bateador designado en la mayoría de los juegos de la temporada regular esta temporada mientras continúa la investigación del béisbol.

Ohtani dice que su equipo legal alertó a las autoridades sobre el robo por parte de Mizuhara, aunque su equipo se ha negado repetidamente a decir a qué autoridades se les informó, según ESPN.

El nuevo intérprete de Ohtani es Will Ireton, un antiguo empleado de los Dodgers que habla japonés con fluidez y que ha ocupado varios puestos en el equipo en todo, desde preparación de juegos y análisis hasta reclutamiento de lanzamientos de agentes libres. Pero Ireton no será el compañero constante de Ohtani, y el manager Dave Roberts dijo el martes que es optimista de que Ohtani se acercará más a sus compañeros de equipo sin el "amortiguador" proporcionado durante años por Mizuhara.

¿QUÉ NO SABEMOS?

La investigación de la MLB sobre el papel de Ohtani en los hechos podría durar semanas o meses, y es poco probable que se haga pública hasta que esté completa. Nadie fuera del círculo íntimo de Ohtani sabe qué encontrará o qué tan graves podrían ser las repercusiones, y nadie fuera del círculo está haciendo especulaciones informadas sobre el proceso.

Una pregunta importante surge: ¿Cómo tuvo Mizuhara suficiente acceso a las cuentas bancarias de Ohtani para obtener los supuestos millones sin que Ohtani lo supiera? ¿Es el toletero demasiado confiado o es tremendamente negligente en el manejo de su vasta fortuna, que incluye años de lujosos acuerdos de patrocinio además de sus salarios de béisbol? ¿Por qué el equipo que lo rodea, incluido su agente, no hizo más para prevenir la posibilidad del robo que afirma?

Finalmente, ¿dónde está Mizuhara? Cualquiera que sepa no lo dice. Fue despedido en Corea del Sur y aparentemente no viajó a casa con los Dodgers. Los medios japoneses han visitado su casa en el sur de California para buscarlo. Aunque nació en Japón, la vida de Mizuhara se desarrolla en los EE. UU., pero su vida nunca volverá a ser la misma.