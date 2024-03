Luis Rubiales dice está en RD por trabajo y no ha pedido nacionalidad

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales indicó que no está tramitando la nacionalidad dominicana y justificó su presencia en el país caribeño por cuestiones laborales después de inhabilitación por el beso no consentido a la internacional Jenni Hermoso.

"Lo de la nacionalidad dominicana es falso. ¿Qué parte no se entiende de que estoy ganándome la vida aquí?. Estoy trabajando aquí. Estoy más aquí que en España. Estoy intentando generar recursos porque tengo una familia", dijo el directivo en declaraciones a Europa Press.

Rubiales respondió así a las informaciones de algunos medios españoles que apuntaban a que el expresidente de la RFEF estaría tramitando la nacionalidad dominicana, después de que la Guardia Civil registrara su domicilio en Granada y la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) por presuntas irregularidades vinculadas a la Supercopa de España y la reforma de La Cartuja.

El expresidente de la RFEF expresó este jueves su voluntad de colaborar con la justicia española y anunció su intención de adelantar su regreso a España desde la República Dominicana, previsto para el 6 de abril.

"He pedido al juzgado adelantar mi vuelta para cuando me lo pidan", apuntó a Europa Press en un mensaje de 'wasap' Rubiales, cuya defensa remitió un escrito a la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo de la intención de volver a España el 6 de abril.

Sin embargo, en el mismo escrito, al que tuvo acceso Europa Press, señaló que se encuentra "a plena disposición" del Juzgado y que podría "regresar con anterioridad a esa fecha si así se estimase necesario y si fuese requerido para ello".

Rubiales se encuentra en la República Dominicana, país en el que se reunirá con sus tres hijas y su exmujer para pasar juntos las vacaciones de Semana Santa y regresará a Madrid el 6 de abril, donde llegará en vuelo que aterrizará a las 11:25 horas.

"Desconocemos si ha sido ordenada la detención del señor Rubiales, pero mediante este escrito deseamos poner de manifiesto que el mismo se encuentra a plena disposición de este Juzgado en aras a esclarecer la investigación en curso", señaló la defensa.

La defensa de Rubiales presentó el escrito este miércoles tras tener conocimiento de que la juez había ordenado la práctica de una batería de diligencias en el marco de una pieza secreta. Se refiere a una serie de entradas, registros y detenciones en Madrid y Granada.

La letrada subrayó que ha puesto a disposición de las autoridades policiales las llaves de un inmueble de Luis Rubiales en Granada que están en poder de su padre para "evitar daños innecesarios en la propiedad".

La operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por posible corrupción en la RFEF se saldó inicialmente con la detención de cinco personas en Madrid y otras dos en Granada. Entre los arrestados se encontraban antiguos colaboradores de Rubiales como Tomás González Cueto y Ángel González Segura, que han sido puestos en libertad este viernes por la juez de Primera Instancia e Instrucción de Majadahonda.

Tomás González está siendo investigado por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y administración desleal, y a Ángel González por los de corrupción en los negocios, falsedad documental y administración desleal.