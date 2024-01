A sus 37 años, el dominicano Al Horford está disputando su decimoséptima temporada en la NBA con una ambición más grande que nunca. En sus cinco años anteriores con los Boston Celtics compitieron por títulos, pero este curso disfruta de una plantilla única tras las incorporaciones de Kristaps Porzingis y Jrue Holiday.

Pregunta: Era difícil mejorar la plantilla, pero lo que aportan Porzingis y Holiday parece que suple exactamente las pocas carencias que pudieran tener como equipo.

Respuesta: Claro, Jrue es el calibre de jugador de defensor del año. Tiene mucha experiencia, es campeón, sabe jugar, y es el tipo de jugador que en los Playoffs va a elevar su juego. Ahora mismo está tratando de entender, tratando de encajar, pero cuando llegue la postemporada sé qué tipo de jugador es. Y Kristaps obviamente nos da una dimensión que nunca hemos tenido aquí. De verdad, como dices, es difícil mejorar lo que teníamos pero hemos mejorado. Brad Stevens ha hecho un tremendo trabajo.

P: Usted ha pasado a otro rol con la llegada de Porzingis, pero sigue aportando muchísimo desde el banquillo. ¿En qué aspectos considera que puede ayudar más en la rotación?

R: Es fundamental para mi asegurarme de que pueda tener un impacto de una forma u otra en el equipo, mi enfoque siempre es ganar, y tener a Kristaps aquí nos da esa opción. Nos pone en otro nivel como equipo, y para mi es seguir impactando el juego de una manera positiva y defensivamente, es algo que siempre ha sido mi fuerte. En la ofensiva me toca estar en diferentes posiciones, hacer cosas distintas. Esa ha sido mi clave. Estoy contento porque el grupo finalmente se está empezando a compenetrar y a jugar con esa capacidad que nosotros pensamos.

P: Tiene 37 años pero se le sigue viendo muy bien, sigue estando a primer nivel competitivo. ¿Hace algún trabajo específico, algo que esté cuidando especialmente?

R: Sí, me siento muy bien. La clave para mí es la rutina, mantenerme cuidando el cuerpo físicamente, haciendo todas las cosas que necesito para ponerme en buena posición y estar disponible cuando el equipo me necesita.

P: ¿Si usted tuviera que explicar en qué ha mejorado el equipo respecto al año pasado, qué diría?

R: Yo diría que la madurez, Jaylen Brown ha tomado un paso gigantesco esta temporada. Es impresionante cómo él de un año a otro, en términos de ver el juego, entender cómo le están defendiendo, haciendo el pase correcto… lo hizo un poco el año pasado pero ahora ha tomado un paso gigante. Y Tatum también entendiendo cuándo atacar, cuándo pasar el balón. Son cosas que son un proceso para nosotros, pero esa es la principal mejoría, la madurez de ellos dos en específico.

P: Tatum este año no está anotando más, no asiste más, no rebotea más, pero se le ve esa mejoría en la toma de decisiones, de liderazgo incluso del grupo.

R: Sí, lo otro es que tiene ayuda. Tenemos muchos jugadores que tiran de tres, todos podemos atacar, todos podemos crear jugadas, él no tiene que ir tan forzado. Es algo que él entiende y que ve y le beneficia.

P: ¿Qué aprendieron del año pasado tras forzar el séptimo partido en Miami y luego perder el séptimo en casa?

R: Aprendí que nos toca mantener ese enfoque a través de todo. Ellos nos ganaron, pero siento que como grupo nos faltó apretar un poquito. Es algo que me lo he llevado y lo he entendido. Siento que nos va a servir ahora en el futuro.

P: A Joe Mazzulla le cayeron muchas críticas y fue el señalado de aquella derrota en la Final del Este, usted siempre le ha defendido. ¿En qué le ve mejor este año?

R: Ha evolucionado bastante, creo que porque él está más cómodo. Su situación la pasada temporada era muy incómoda, era el entrenador suplente, no sabía cómo era el futuro con él, no pudo empezar el año como él quería. Siento que el año pasado estábamos peleando, contra la corriente. Este año él está más estable, más confiado, ha podido establecer su forma en nuestro equipo y estamos viendo los resultados.

P: El otro día han ganado por 33 puntos en Miami y nunca bajaron la intensidad. ¿Les tenían ganas por lo del año pasado?

R: Nosotros salimos a jugar nuestro juego, no te puedo decir que hay algo más. Es la forma en la que Joe quiere que nosotros juguemos, y lo hemos hecho varias veces ante diferentes equipos, no han sido sólo ellos. Lo hicimos ante Indiana, Clippers, Sacramento. La clave es que cuando tenemos un ritmo ofensivo así de bueno, con todas estas armas, es difícil, muy difícil para el rival.