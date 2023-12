Los Dodgers, listos para darle la bienvenida a Shohei Ohtani a Hollywood

Los Dodgers de Los Ángeles están listos para darle la bienvenida a Shohei Ohtani a Hollywood.

La superestrella más grande del béisbol será presentada formalmente por el equipo en una conferencia de prensa el jueves.

Una estrella bidireccional única como bateador y lanzador, la sensación japonesa de 29 años dejó a los Angelinos de Los Ángeles como agente libre después de seis años. Se está moviendo 30 millas por la Interestatal 5 después de que los Dodgers superaron a la competencia al ofrecer un contrato de 700 millones de dólares por 10 años en un acuerdo anunciado el lunes.

Será la primera vez que Ohtani hable con los medios desde el 9 de agosto, dos semanas antes de una lesión de lanzador que requirió cirugía y lo mantendrá fuera del montículo hasta 2025. Fue operado el 19 de septiembre, pero la naturaleza de la cirugía fue diferente. no anunciado completamente. Ohtani se sometió a una cirugía Tommy John el 1 de octubre de 2018.

El dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana tiene un promedio de bateo de .274 con 171 jonrones, 437 carreras impulsadas y 86 bases robadas junto con un récord de 39-19 con efectividad de 3.01 y 608 ponches en 481 2/3 entradas. Ohtani tiene 34,7 victorias por encima del reemplazo (WAR), según Baseball Reference.

"Tiene esa ventaja que le permite no tener miedo de ningún lanzador", dijo el relevista de los Dodgers Joe Kelly. "Especialmente en los playoffs, necesitas un tipo así que obviamente no tenga miedo y quiera ser la estrella en un gran momento".

El inusual contrato de Ohtani exige salarios anuales de 70 millones de dólares y del salario de cada año, 68 millones de dólares se difieren sin intereses, pagaderos en cuotas iguales cada 1 de julio entre 2034 y 2043. También puede optar por no participar en el acuerdo si el propietario controlador Mark Walter o el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman ya no están con el equipo, dijo una persona a The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque los términos no fueron anunciados.

Kelly está cambiando los números del uniforme, abriendo el número 17 para Ohtani.

"Nuestro objetivo es la Serie Mundial todos los años", dijo Kelly, "así que si pudieras incluir jugadores que no tengan miedo del momento, sería de gran ayuda".