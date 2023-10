Campeonato de la Liga Americana: Rangers aventajan a los Astros; Filis y Diamondbacks se preparan

Después de ganar el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Texas enviará a Nathan Eovaldi al montículo en el Juego 2 el lunes contra Framber Valdez de Houston.

Zack Wheeler estará en el montículo cuando Filadelfia abra la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra Arizona el lunes por la noche.

Jordan Montgomery superó a Justin Verlander en el primer partido del domingo por la noche, combinándose con Josh Sborz, Aroldis Chapman y José Leclerc en cinco hits en una victoria de 2-0. Jonah Heim conectó un sencillo productor en el segundo y Leody Taveras jonroneó en el quinto. Evan Carter, a los 21 años el jugador más joven en el enfrentamiento, hizo un par de atrapadas brillantes en el jardín izquierdo.

"Oh, Dios mío. Esto es muy divertido", dijo Carter. "Eso es todo en lo que pienso. ¿Dónde más me gustaría estar? Esto es increíble. Sólo estoy tratando de mantener los pies en la tierra y seguir adelante con este equipo. Ha sido muy divertido".

Wheeler lanzó hasta la séptima entrada en sus dos aperturas para Filadelfia y ponchó a 18 y dio un boleto. Ha prosperado frente a los bulliciosos fanáticos de los Filis.

"Pagar en Nueva York me hizo un poco más difícil, sin duda", dijo el ex Met. "Sólo tienes que agachar la cabeza y hacer lo mejor que puedas, jugar duro. Los fanáticos respetan eso. Una vez que cometes un error, debes responsabilizarte de ello. Creo que eso es lo más importante. Tienes que tener respeto". "Para los fanáticos, y ellos te respetarán en su mayor parte".

Nick Castellanos se convirtió en el primer jugador en conectar múltiples jonrones en juegos consecutivos de postemporada, y Filadelfia eliminó a los Bravos de Atlanta por segundo año consecutivo, ganando su Serie Divisional en cuatro juegos.

Rangers blanquean a Astros en Juego 1 de serie por la Americana, Montgomery y Taveras se lucen Lea también

Arizona está haciendo su primera aparición en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde 2007 luego de una sorprendente barrida sobre los Dodgers de Los Ángeles.

FAVORITOS DE APUESTAS

Los Astros son los actuales favoritos en las apuestas para ganar la Serie Mundial con +180, seguidos por los Filis (+195), los Rangers (+290) y los Diamondbacks (+500), según FanDuel Sportsbook.

¿ADIÓS?

Después de cinco días de descanso, los cuatro primeros clasificados de los playoffs obtuvieron un récord combinado de 2-6 en sus campos locales para comenzar la ronda divisional.

Dos de ellos fueron eliminados en barridas de tres juegos: los Orioles de Baltimore y los Dodgers. Atlanta, que lideró las mayores con 104 victorias durante la temporada regular, fue derrotada en cuatro juegos por Filadelfia.

"Pensamos que hicimos todo lo posible durante el retraso, recreamos las cosas lo mejor que pudimos. Y podemos hacer todo bien y todo eso y comienzas una serie, y sabes qué, tu ofensiva no tiene tracción. Quiero decir, podría suceder en cualquier momento", dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker. "No sé si podríamos haber hecho algo mejor o haber sido más minuciosos en lo que hicimos durante nuestro tiempo libre para estar listos para jugar".

Pero claramente, el tiempo libre no sirvió de mucho a esos clubes. Lo que plantea la pregunta: ¿Es hora de decir adiós al adiós?

"No es lo ideal", dijo Snitker. "No voy a decir que eso es una excusa para nosotros. Miro a los Astros. No les molestó. Siguieron bateando a toda máquina.

"Nunca me gustaron dos días libres como equipo ni nada parecido. Creo que un día es suficiente", añadió. "¿Pero sabes qué? Es lo que es y tenemos que resolverlo".

NOVATO LISTO

Evan Carter tiene de 18-7 (.389) con cuatro dobles, un jonrón y tres carreras impulsadas en seis juegos de playoffs para Texas, todos ganados. Ha recibido seis boletos y tiene un porcentaje de embase de .560 y un porcentaje de slugging de .778.

A sus 21 años y 40 días, se convirtió en el jugador más joven en llegar a base 12 o más veces en sus primeros cuatro partidos de postemporada. Fue el segundo más joven en lograr la hazaña en cualquier lapso de cuatro juegos en la postemporada detrás de Freddie Lindstrom, quien tenía 18 años y 319 días en 1924.

ESPECIAL DE FILLY

Si los Filis ganan la Serie Mundial, reserve un lugar al final de la ruta del desfile de Broad Street para Calum Scott.

El cantante británico con el éxito pop sobre la soledad y el desamor insiste en que vendrá a Filadelfia y usará la camiseta que el equipo le envió la temporada pasada como agradecimiento por su participación en hacer de "Dancing On My Own" un elemento básico de la banda sonora de postemporada en Citizens Bank. Parque.

Scott está tan sorprendido como cualquiera de que la canción se haya convertido improbablemente en un himno de playoffs para los Filis, que ganaron el banderín de la Liga Nacional el año pasado antes de perder ante Houston en la Serie Mundial.

"Si ganan la Serie Mundial, yo estoy allí", dijo Scott. "Creo que en ese momento tendrás que detenerme".

CÓMO VER

TBS transmitirá la NLCS. Fox y FS1 llevarán la ALCS.

CALENDARIO DE POSTEMPORADA

Serie de campeonato de liga: del 15 al 24 de octubre

Serie Mundial: del 27 de octubre al 27 de noviembre.