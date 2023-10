En medio de una post-temporada de MLB que está a todo vapor, y una temporada invernal ya lista para iniciar es bueno resaltar ciertos patrones que nos ayudan a reflexionar.

Aunque la tendencia de IA (inteligencia artificial), la cibermetria, los chat box, están cautivando esta generación, lo cierto es que la ciencia NUNCA podrá opacar o soslayar la presencia del ser humano. La innovación es bienvenida, siempre y cuando no violente lo natural y sirva para mejorar la operatividad de la vida. Pero…la creación misma siempre nos ubicará en la estampa inequívoca del Creador de la vida.

En esta última ronda de la serie de campeonato de la MLB vemos cuatro equipos disputando para pasar hacia la Serie Mundial. Los cuatro managers involucrados superan las cinco décadas vividas: los Astros comandados por Dusty Baker de 74 años, los Rangers por Bruce Bochy de 68 años, los Phillies por Rob Thomson de 60 años, los D-backs por Torey Lovullo de 58 años.

Lo más nuevo no necesariamente significa lo mejor, así como lo mejor no necesariamente significa lo más viejo, pero lo cierto es que no se repara lo que no está roto.

La sabiduría y la sapiencia que viene por la experiencia, el instinto que se desarrolla por repetir y repetir, el olfato que se adquiere para torear atletas estrellas, super estrellas, atletas promedios y normales, el ensamblar una química y mística ganadora, el respeto que se gana por identificar la jugada que va, la decisión de sacar, dejar, quitar, no lo enseña la cibermetria, la inteligencia artificial, ni ningún cálculo hecho por algún algoritmo robotizado.

La vieja guardia no es sabia por guardia, sino por vieja, y esto pesa. Es importante darle oportunidad a la generación ascendente de nuevos managers y relevos; yo celebro esa decisión y estoy de acuerdo. Sin embargo, esa transición debe darse en honra, respeto, humildad y admiración, aprendiendo de los ‘old goats’ y reconociendo el peso de su ruedo.

Aunque los sistemas profesionales se vean presionados a reemplazar lo funcional por lo popular, el Creador SIEMPRE se encargará de ubicarnos en lo real.

“Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento de los entendidos". 1 Corintios 1:19.