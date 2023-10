¿Puede la atención sobre Taylor Swift y Travis Kelce ayudar a la NFL a atraer más fanáticos femeninos y de la Generación Z?

Por muy ansiosa que haya estado la Liga Nacional de Fútbol Americano por atender la reciente fijación del público con Taylor Swift y Travis Kelce, ciertamente no se está atribuyendo ningún crédito por crear la enorme trama que ha surgido en torno a la superestrella del pop y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

"No está orquestado por la NFL", aseguró a The Associated Press el portavoz de la liga, Brian McCarthy, entre risas durante una conversación telefónica sobre lo que se está conociendo como "Tay Tay and Trav", un tema del que pocos parecían poder tener suficiente inicialmente. , ya sean fanáticos del fútbol o Swifties, ya sea a través de la televisión o TikTok.

Los protagonistas han permanecido en silencio sobre su estado actual desde que Swift comenzó a asistir a los juegos de Kelce hace una semana y media. El deporte que sirve de telón de fondo, y sus socios televisivos, no han tenido reparos en tratar de capitalizar la "situación" y ganar nuevos fanáticos, particularmente miembros de la Generación Z y más mujeres, aunque los expertos en marketing se muestran escépticos de que habrá un gran aumento. a la larga.

"No habrá una 'Era anterior a Taylor Swift' y una 'Era posterior a Taylor Swift' para la NFL... Es una fascinación momentánea", dijo Rebecca Brooks, fundadora y directora ejecutiva de Alter Agents, una consultora. firme.

"Creo en el amor y le deseo suerte a Taylor. Pero... es muy poco probable que la gente vaya a un partido a ver a Taylor y diga: '¡Oh, no tenía idea de que de esto se trataba el fútbol! ¡Dios mío! Me encanta". ¡Ahora!'", dijo Brooks. "O digamos que se casan: Taylor aparecerá en los juegos y se convertirá en una rutina".

LA NFL QUIERE ENTRAR

Aún así, naturalmente, la liga quiere divertirse, con un equipo de personas monitoreando las redes sociales para ver dónde podrían ser parte del fenómeno, ya que varios memes y tendencias despegaron después de que Swift vio un partido en Kansas City junto a la madre de Kelce en septiembre. 24.

"Fue una tormenta perfecta de cultura pop y deportes que chocaron de una manera realmente positiva, con dos bases de fanáticos increíblemente apasionados fusionándose e interactuando de una manera que no lo habían hecho antes. Así que para nosotros, es fantástico", dijo Ian Trombetta, el Vicepresidente senior de marketing social, de influencers y de contenidos de la NFL.

"Esperamos que aquellos, especialmente las mujeres jóvenes, que ahora se han interesado no sólo en Travis Kelce, sino en la NFL en general, puedan quedarse con nosotros durante todo el año y los años venideros", dijo Trombetta.

No es que la NFL piense que hay mucho margen de mejora: dice que el 47% de sus fanáticos son mujeres y es el deporte número uno entre las personas de 8 a 24 años.

La liga ha trabajado durante varios años para cortejar a las mujeres, incluso promoviendo el fútbol de banderas o promocionando la contratación de mujeres para el cuerpo técnico de los equipos, a medida que los acontecimientos negativos desanimaban a la gente: casos de violencia doméstica que involucraban a jugadoras; misoginia y acoso sexual durante el mandato del ex propietario de los Washington Commanders, Dan Snyder; una investigación iniciada en mayo por fiscales de Nueva York y California sobre acusaciones de acoso sexual y discriminación racial en las oficinas corporativas de la NFL.

"Esas son cada una de las situaciones individuales", dijo Trombetta. "Tenemos mujeres increíbles en toda la liga... y al final del día, estamos orgullosos de hacia dónde vamos como liga y de los valores que tratamos de defender todos los días".

Sin embargo, ciertamente no está de más que Swift, un ícono del empoderamiento femenino, atraiga gente a la fiesta.

Hace un año, se convirtió en la primera artista con canciones en cada uno de los 10 primeros lugares del Billboard 100. La abrumadora demanda para ver su gira actual, que se reanuda en dos semanas, resultó en una debacle de Ticketmaster. Sus más de 270 millones de seguidores en Instagram son casi 10 veces los 28,4 millones de la NFL; Kelce's se ha acercado a los 4 millones últimamente, gracias al impulso de la reciente publicidad.

Esta pareja entre celebridades y atletas es más poderosa que muchas de las que la precedieron. Atribuya eso al amplio atractivo de Swift, no sólo en los EE. UU. sino a nivel mundial, y al estatus de Kelce como el mejor jugador de la NFL en su posición y el segundo mejor jugador, detrás del mariscal de campo Patrick Mahomes, en los campeones reinantes del Super Bowl. Si a ello le sumamos el estado actual de cobertura ininterrumpida a través de teléfonos móviles, el revuelo seguramente supera a Joe DiMaggio y Marilyn Monroe (adelante, busquen en Google, niños), David Beckham y Posh Spice, los ahora divorciados Tom Brady y Giselle Bunchen, y pronto.

ENCONTRAR LA 'HISTORIA DE LA SEMANA' ADECUADA

Esta vez, también hubo un vacío en las opciones de visualización debido a las huelgas de Hollywood.

"Siempre hay una 'historia de la semana', y no importa cuál sea, tienes que descubrir cómo encajar en ella. Fue 'Barbie' por un tiempo. Fue Beyoncé durante el verano", dijo el gurú del marketing. Joe Favorito, quien cuenta con NFL Media entre sus clientes anteriores.

"Si practicas deportes profesionales, eso es lo que quieres", dijo. "No quieres ser sólo para los fanáticos principales. Quieres ser para todos, en cualquier lugar, que tienen que hablar de esto al día siguiente, porque no quieren sentir que se lo están perdiendo".