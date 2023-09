Héctor Neris le grita a Julio Rodríguez después de poncharlo y se acalora el terreno de juego

El relevista de Houston Héctor Neris le gritó a Julio Rodríguez luego de ponchar a la estrella de Seattle durante la sexta entrada de la victoria de los Astros por 8-3 el miércoles por la noche, provocando que ambas bancas quedaran vacías.

Neris comenzó a gritarle a Rodríguez, quien estaba visiblemente enojado por las acciones del lanzador. Neris dijo después del partido que él y Rodríguez son amigos y restó importancia al incidente.

"Es parte del juego, emocional, como esta situación de hoy". Dijo Neris. Pero no es nada personal. Sólo está tratando de (despertar) a mi equipo".

Rodríguez no estuvo en la casa club después del juego y dijo a través del portavoz del equipo Adam Gresch que no creía que hubiera habido problemas previos con Neris. Rodríguez se describió a sí mismo como consternado por las acciones de Neris, dijo Gresch.

Rodríguez y Neris fueron compañeros en el equipo del Clásico Mundial de Béisbol de República Dominicana y están representados por la misma agencia.

El tercera base de Seattle, Eugenio Suárez, se mostró enojado por lo dicho por Neris.

"Desde el principio pensé que era una broma porque hasta hoy tenían una relación muy buena", dijo Suárez, que se encontraba en cubierta en ese momento. "Y luego empezó a decir malas palabras en español. Empezó a hacer algo que no es bueno para la gente que habla español”.

Suárez también cuestionó por qué Neris sintió la necesidad de ir tras Rodríguez, en lugar de simplemente regresar al dugout de los Astros y celebrar el ponche allí.

"No hagas eso", dijo Suárez. "Eso me hizo enojar mucho. Por eso dije lo que le dije a él y a ellos. No lo acepto y hay que respetar a la gente".

Este fue el tercer incidente de vaciado de banquillo entre equipos este año. José Caballero de Seattle y el receptor de los Astros Martín Maldonado se enfrentaron en el plato de home el 7 de mayo. Los dos parecían estar en desacuerdo después de que Caballero pidió tiempo en el lanzamiento anterior. Después de un swing y un fallo, Caballero se enfrentó a Maldonado y los dos intercambiaron palabras mientras sus compañeros entraban al campo.

Otro ocurrió en agosto, cuando Framber Valdez de Houston lanzó un lanzamiento a los pies de Caballero, que lo golpeó en la parte inferior de su pierna izquierda. Caballero cayó al suelo mientras intentaba apartarse del camino. Caballero se levantó, extendió los brazos y comenzó a caminar y hablarle a Valdez, quien respondió. Esto provocó que los bancos se quedaran vacíos.