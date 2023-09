Marc Márquez, a pesar de la novena posición, satisfecho con su rendimiento

El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), noveno en el Gran Premio de la India de MotoGP, dijo estar satisfecho con su rendimiento pues "en este tipo de circuito" su moto "trabaja bien, muy similar a las mejores motos".

"Es un circuito muy parecido a Austin, pues hay un montón de curvas de 'stop & go' y en las aceleración necesitas levantar rápido y no es necesario utilizar las ángulos de líneas en las aceleraciones como en curvas como las del circuito de Cataluña, en donde hemos sufrido un montón durante el fin de semana, pero en circuitos de primera marcha en las curvas nuestra moto trabaja bien, muy similar a las mejores motos", explica Márquez.

En lo físico, Marc Márquez dijo no haber tenido "problemas con las condiciones físicas". "Sé que algunos pilotos han sufrido más de lo habitual, pero normalmente en condiciones de mucho calor nunca sufro, pero es verdad que durante la carrera tiré con fuerza pero no al ciento por ciento, porque estaba intentando comprender dónde estaba el límite de la rueda trasera y el límite de mis condiciones físicas en este tipo de circuitos en los que no eres capaz de rodar más rápido de lo que realmente sientes", comentó el piloto de Honda.

"Es cierto que sufro más en donde tengo que los brazos, más de lo aceptable, pero aquí no he sufrido con las temperaturas", señaló.

"No piloto de una manera confortable, lo hago rápido pero no lo hago desde una zona confortable, de una manera fácil, no lo hago con mi instinto natural, y por eso estamos todavía trabajando e intentando conseguir unas prestaciones mejores", explica Marc Márquez.

Marc Márquez describió su experiencia en el nuevo circuito de la India y reconoció que "Dorna y la organización han hecho un gran trabajo porque antes de llegar aquí la situación parecía bastante más complicada, pero hay algunas cosas que se tienen que mejorar, especialmente en la curva diez en la que hay que mover el muro y si se mueve, el circuito es de MotoGP, pero es un punto que se ha tratado en la Comisión de Seguridad y se tiene que cambiar para el futuro".