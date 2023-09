Jude Bellingham rescata al Real Madrid ante el Getafe

El Real Madrid remontó y ganó en el descuento 2-1 al Getafe, este sábado en la cuarta jornada del campeonato español, que sigue encabezando el conjunto merengue pese a su tropezón.

El Getafe se adelantó en el marcador con un gol de Borja Mayoral (11), pero Joselu se encargó de empatar (47) y en el descuento Jude Bellingham hizo el 2-1 (90+5) en un Santiago Bernabéu que estrenó su techo retráctil.

El día lluvioso en la capital española llevó al Real Madrid a cerrar el nuevo techo de su estadio por primera vez desde su instalación.

"Ha sido un ambiente espectacular y hay algo nuevo. La afición ha empujado mucho y es un ambiente más cerrado", afirmó el técnico merengue, Carlo Ancelotti.

El equipo blanco, que cuenta por victorias sus partidos ligueros, dominó el encuentro pero sufrió con la gran actuación del portero del Getafe, David Soria, que salvó a su equipo de una goleada mayor.

El portero azulón había sido uno de los nombres que habían sonado en su momento para recalar en el Real Madrid para suplir la baja de Thibaut Courtois.

Los merengues se hicieron desde el principio con el balón, pero un tempranero zarpazo de Borja Mayoral les obligó a remar contra corriente.

El delantero azulón aprovechó un mal pase de Fran García para irse hacia la portería local y superar a Courtois en su salida (11).

- Joselu da tranquilidad -

El gol espoleó al Real Madrid ante un Getafe, que se cerró atrás y buscaba hacer daño al contraataque.

Los locales vieron como una revisión del VAR anulaba un penal sobre Jude Bellingham pitado inicialmente por el árbitro, antes de que Luka Modric se sacara un remate en plancha que sacó Soria a córner (32).

El portero del Getafe sostuvo a su equipo ante los continuos ataques del Real Madrid, que se volcó por la banda izquierda, por donde aparecía Rodrygo.

El premio a la insistencia merengue llegó tras el descanso cuando Joselu cazó un balón suelto en el área para poner el 1-1 en el marcador prácticamente a bocajarro (47).

El ex del Espanyol aún tendría ocasión de adelantar a su equipo, pero su tiro se topó con una soberbia parada de David Soria (66).

Antes, Dani Carvajal había estrellado un balón en el palo (65) como también había hecho Toni Kroos antes de recoger el rebote y probar con un nuevo tiro que se encontró con una gran mano de Soria (53).

El Real Madrid siguió volcado sobre la portería contraria impulsado por Fede Valverde, Brahim Díaz y Lucas Vázquez con los que Ancelotti trató de refrescar el ataque merengue.

- Aparece Bellingham -

Los últimos diez minutos fueron un acoso continúo del Real Madrid, que parecía incapaz de romper el muro visitante hasta que volvió a aparecer Bellingham.

El inglés aprovechó que Soria no pudo atrapar un tiro de Lucas Vázquez para empujar el balón suelto al fondo de las mallas azulonas (90+5).

El quinto gol de Bellingham en cuatro partidos afianza a los merengues en lo alto de la clasificación.

"No me sorprende la calidad de Bellingham. Lo que me sorprende es que haya metido tantos goles en los primeros partidos", dijo Ancelotti, cuyo equipo se va líder al parón internacional.

En el primer partido del día, la Real Sociedad impulsada por un imperial Take Kubo ganó 5-3 al Granada (16º) en San Sebastián en su primera victoria de la temporada tras tres empates iniciales en Liga.

El equipo vasco sumó tres puntos para auparse al séptimo puesto de la tabla.

"El triunfo tiene mucho mérito, porque enfrente teníamos un gran equipo y un gran entrenador", afirmó el técnico realista, Imanol Alguacil.

El Alavés (10º) ganó 1-0 al Valencia (11º) con un gol en propia puerta de Ozkacar (6), impidiendo al equipo che alcanzar los puestos de cabeza de LaLiga.

En el último partido del día, el Betis subió al sexto lugar (7 puntos) gracias a su victoria 1-0 en casa ante el Rayo Vallecano (12º), con un tanto del brasileño Willian José en el 53.