- No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir

- Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase, por un hecho que ocurrió en el palco, cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habeis visto. Voy a explicarlo, mirando a Jorge Vilda. Hemos pasado, mucho, Jorge, estos ultimos años, a otro nivel mucho más pequeñito te han querido hacer a tí lo mismo que ahora me están haciendo a mí.

Un discurso falso tratar de convertirlo en verdad. Hemos sufrido mucho, emos pasado mucho, tragado mucho, pero hemos estado juntos, tú, yo y tu equipo.

Me emocioné muchísmo, hasta el punto de perder el control y llevarme manos ahí (...) Te hice esta seña de ¡ole tus huevos!. Tengo que pedir disculpas a la Reina, a la Casa Real y a todos los que se han sentido ofendidos porque entiendo que es un gesto poco edificante.

- El beso, el pico, más un pico que un beso: por su puesto quien vea el video entenderá que ante 80,000 personas en el momento y millones de manera televisada, ante toda la gente que había allí, ante mi familia, parte de mi familia, mis hijas.

El deseo prácticamente es el mismo dándole un beso a una de mis hijas, ni más ni menos. Por lo tanto no hay deseo y no hay posición de dominio. Eso toda la gente lo comprende, aunque se esté vendiendo otra cosa, los medios que rinden pleitesía al señor Tebas y al falso feminismo de este país

- Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas.

Fue consentido (....) Ella me levantó a mí del suelo, me cogió por la cadera, que casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Le dije olvidate del penalti, has estado fantástica y sin ti no habíamos ganado el Mundial. Me contestó eres un crack, le dije, un piquito, y dijo vale, con manotazos en mi costado y yéndose riéndose.

- Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar.

- Desde hace cinco años van a por mi con todo, por tierra mar y aire, decenas de querellas, yo creo que pasaré las 100. Denuncias en todo tipo de juzgados. Siempre es el mismo y sus títeres.

- El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad. Están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que estamos avanzando.

- No les importan las personas. La señora Yolanda Díaz, (Irene) Montero, (Ione) Belarra, el señor (Pablo) Echenique, se han referido a esta acción como la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, agredir.

Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente?. A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender como cualquier español donde se tiene que defender, en los juzgados".

- La verdad es la verdad, podrán seguir con esta campaña de asedio. No es agradable, pero en lo profundo de mi corazón no me importa, no es cuestión de soberbia y prepotencia, sino de humildad.

- Desde luego tenemos que mejorar mucho en libertades, estamos bajo, en algunos casos, una situación de falta de libertad total.

- Un pico consentido es para sacarme de aquí. Agradezco que en ese aspecto estar en España me da la oportunidad de defenderme y llegar hasta el final. Espero que se cumpla la ley.

- Cinco años de cacería, se me ha acusado de robar, de cobrar comisiones, usar dinero de la Federación mal empleado, beneficiar ilegalmente a terceros. Jamás van a demostrar nada de eso porque jamás he hecho nada eso.

- A Jorge Vilda: He activado los mecanismos para que Andreu (Camps) inicie la negociación para que te quedes los cuatro próximos años cobrando medio millón de euros (.....) y que dejes de sere director deportivo. Me gustaría que la directora deportiva fuera Montse (Tomé).

- No merezco esta cacería que llevo sufriendo cinco años. cada día durante cinco años. voy a seguir luchando, como me enseñaron mis padres, como me enseñaron mis entrenadores, como me enseñaron mis compañeros. como me han enseñado mis maestros. y voy a seguir siendo un hombre feliz y pleno conmigo mismo.