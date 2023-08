Todo el descaro y la bravuconería se desvanecieron cuando la medalla de oro finalmente pasó por el cuello de Noah Lyles el lunes por la noche en los campeonatos mundiales.

El ganador de los 100 metros se dobló y rompió en llanto en la ceremonia, celebrada al día siguiente de desafiar a los expertos y obtener el título de "Hombre más rápido del mundo" con una victoria en la que tradicionalmente ha sido su segunda mejor carrera.

Después de que Lyles se recompuso, se puso de pie e hizo una profunda reverencia a la multitud reunida en la plaza de medallas instalada fuera del estadio.

Todo el momento lo ha golpeado más rápido de lo que jamás había anticipado. Mucho más rápido que ganar sus 200 títulos mundiales consecutivos.

"Estoy tratando de obtener las palabras correctas: esta es la medalla más rápida que se hundió más rápido", dijo Lyles a The Associated Press en una entrevista el lunes temprano sobre su victoria. “Este, definitivamente es como, ‘Título del hombre más rápido del mundo’. Título del campeón de los 100 metros. Corriendo el tiempo líder mundial. Agarrando la medalla. Ese es el que he estado buscando durante tanto tiempo, y lo conseguí”.

La creencia de que de hecho era el más rápido, eso siempre ha estado presente. Esta victoria simplemente la validó para todos los demás.

“Es solo que ahora todos lo creen, porque tengo un campeonato que lo acompaña”, dijo Lyles. “Pero siempre supe que soy el hombre más rápido del mundo, por eso es tan difícil para todos”.

Lyles terminó la carrera el domingo por la noche en 9,83 segundos para superar a Letsile Tebogo, el joven de 20 años de Botswana, y al medallista de bronce Zharnel Hughes de Gran Bretaña.

Tebogo y Hughes estaban con Lyles en el podio y lo consolaron cuando se derrumbó. Lyles ha sido abierto y honesto sobre las luchas de salud mental que ha enfrentado, especialmente en la atmósfera posterior a COVID de los Juegos Olímpicos de Tokio.

“(Mi salud mental) definitivamente se ha vuelto más y más fuerte desde 2021”, dijo Lyles. “Cada año siento que he podido agregar continuamente capas de seguridad, supongo que podrías llamarlo, o simplemente buena salud.

"Realmente pone una perspectiva sobre cómo he podido ver las cosas".

Lyles tiene la oportunidad de lograr el primer doblete masculino de 100-200 en el mundo o los Juegos Olímpicos desde que Usain Bolt logró la hazaña en 2016 en los Juegos de Río de Janeiro. Bolt logró el doble de velocidad seis veces en los Juegos Olímpicos y mundiales.

Lyles, de 26 años, también tiene en mente un tiempo de 200: 19,10 segundos. Eso rompería la marca récord de Bolt de 19,19 en 2009. Es posible que ese tiempo no se logre en Budapest, pero Lyles confía en que algún día su nombre estará en lo más alto de la lista.

Ya posee el récord estadounidense de 200 metros después de romper el récord de larga data de Michael Johnson con un tiempo de 19,31 segundos en el mundial el verano pasado. El plan de Lyles es bajar la marca, y la primera ronda comenzará el miércoles.

“Voy a correr con todo y sé que voy a (obtener una mejor marca personal). Lo sé con certeza”, dijo Lyles. “Solo tengo que confiar continuamente en mi entrenador, confiar en mi entrenamiento, confiar en mi (equipo) médico para prepararme para cada día.

“Al salir a la pista, voy a decir: ‘Está bien, estoy listo. Este es el momento y lo he estado esperando'”.