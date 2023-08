Rays colocan a Wander Franco en lista restringida mientras MLB investiga acusaciones

El campocorto All-Star Wander Franco y los Tampa Bay Rays han "acordado mutuamente" que el jugador de 22 años se incluirá en la lista restringida mientras Major League Baseball analiza las publicaciones en las redes sociales que involucran al jugador.

El club hizo el anuncio el lunes a raíz de las publicaciones en las redes sociales que comenzaron a circular durante el fin de semana. Los Rays no detallaron la naturaleza de las publicaciones en las redes sociales.

MLB inició una investigación, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la pesquisa, que habló bajo condición de anonimato porque no se hizo ningún anuncio.

Franco no jugó en el final de la serie en casa del domingo contra Cleveland en el Tropicana Field y no acompañó a los Rays a San Francisco para el comienzo de una gira de seis juegos que comienza el lunes por la noche contra los Giants.

“Los Rays de Tampa Bay y Wander Franco acordaron mutuamente que irá a la Lista Restringida y se despedirá del club durante la duración de la gira actual”, dijo el equipo en un comunicado de una oración.

La gira, que incluye tres juegos contra los Giants y tres contra Los Angeles Angels, termina el próximo domingo. Los Rays regresan a casa para enfrentar a Colorado el 22 de agosto.

“Apoyamos cualquier paso que tome la liga para comprender mejor la situación”, dijo el club sobre la investigación de la MLB. “Por respeto a todas las partes involucradas, no tenemos más comentarios en este momento”.

Franco está bateando .281 con 17 jonrones y 58 carreras impulsadas esta temporada.

Uno de los mejores prospectos de Tampa Bay, Osleivis Basabe, comenzó como campocorto el domingo en el debut en las Grandes Ligas del joven de 22 años.

Franco se sentó en la banca del dugout de los Rays durante una parte del juego del domingo y se retiró en la quinta entrada.

Después del juego, se le preguntó al mánager de los Rays, Kevin Cash, si había algún problema con que Franco no jugara más que un día libre normal. Cash respondió: “No”.

“Soy consciente de la especulación y no voy a comentar más sobre eso”, dijo Cash. “El día libre fue porque (era) un día libre”.

Franco fue enviado a la banca durante dos juegos a fines de junio por cómo ha respondido a situaciones frustrantes y, en palabras de Cash en ese momento, por no ser el mejor compañero de equipo en ocasiones.

Tampa Bay firmó a Franco con un contrato de $182 millones por 11 años en noviembre de 2021, un acuerdo con una opción de equipo para 2033 que podría valer $223 millones.