Juegos Olímpicos Especiales 2023: Una muestra de unificación mundial

Este año la ciudad de Berlín (Alemania) ha recibido a unos 7,000 atletas de 190 países que se reúnen para demostrar su pasión y la importancia de la inclusión.

Las Olimpiadas especiales 2023 es uno de los acontecimientos más importantes que tiene como objetivo la inclusión.

En este evento se reúnen atletas de todo el mundo que tienen alguna discapacidad física o mental.

Esto no quiere decir que no puedan desarrollar otras actividades como jugar básquetbol, fútbol, soccer, natación, entre otras. Los juegos olímpicos se vienen desarrollando desde muchos años atrás para darle la oportunidad a estos atletas que no tienen participación en otras actividades, para que muestren sus habilidades.

El evento es posible gracias a miles de voluntarios que cada año ponen su tiempo y su esfuerzo para ayudar en diferentes áreas.

Las Olimpiadas especiales de este año cuentan con más de 4,000 voluntarios que vienen desde todas partes del mundo a compartir el objetivo del evento que es la inclusión.