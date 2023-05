Le'Veon Bell, ex jugador de NFL dice que fumaba marihuana antes de los partidos

Le'Veon Bell, ex corredor de los Steelers de Pittsburgh y los Jets de Nueva York, dice que fumó marihuana antes de jugar algunos partidos de la NFL durante su carrera.

“Eso es lo que hice”, dijo Bell al podcast “Steel Here” de Barstool Sports que se publicó el viernes. “Cuando jugaba fútbol, fumaba, hermano. Incluso antes de los juegos, fumaba y salía y corría para 150 (yardas), dos (touchdowns)”.

Jersey Jerry, quien copresenta el podcast con Kevin Adams, luego preguntó: "¿En la NFL?"

“Sí”, dijo Bell, de 31 años, quien no ha jugado en la liga desde la temporada 2021.

Bell fue suspendido dos veces por violar la política de abuso de sustancias de la NFL mientras jugaba para los Steelers. Comenzó su carrera profesional en Pittsburgh en 2013 y se convirtió en uno de los jugadores más dinámicos y productivos de la liga. Bell fue una vez All-Pro y tres veces seleccionado al Pro Bowl como una doble amenaza en el backfield de los Steelers.

Se quedó fuera de la temporada 2018 debido a una disputa contractual después de negarse a firmar la etiqueta de franquicia que Pittsburgh usó con él por segundo año consecutivo.

Bell le dijo al podcast que los Steelers querían garantizar solo su primer año de una posible extensión, pero que quería más que eso.

“Sí, fue un poco insignificante, las pequeñas garantías”, dijo Bell.

“Estoy pensando, maldición, ¿realmente podría haberlo comido? Sí, probablemente podría haberlo hecho. Probablemente podría haberlo comido de verdad.

Bell firmó un contrato de cuatro años y $ 52,5 millones, incluidos $ 35 millones garantizados, con los New York Jets en la siguiente temporada baja.

Pero su permanencia con los Jets fue decepcionante, duró menos de dos años antes de ser liberado a mediados de la temporada 2020.

El corredor criticó al entonces entrenador de Nueva York, Adam Gase, en el podcast, diciendo que era un llamador de juego "terrible".

“Hermano, llegamos a Nueva York, y ahí es cuando descubres instantáneamente que los entrenadores en jefe marcan una gran diferencia”, dijo Bell. “Tan pronto como llego a Nueva York, me doy cuenta de eso como la primera semana”.

Bell dijo que el entonces mariscal de campo Sam Darnold tuvo problemas para conocer las protecciones de la línea ofensiva “porque está tan confundido acerca de nuestra ofensiva porque el entrenador lo está confundiendo”.

Los Jets tuvieron marca de 7-9 en la primera temporada de Gase en 2019 y luego de 2-14 la temporada siguiente, lo que llevó al despido del entrenador.

“Hermano, el equipo no era tan bueno, no me malinterpreten”, dijo Bell. “Pero siento que si el entrenador (de los Steelers) (Mike) Tomlin estuviera dirigiendo a ese equipo, ganaríamos nueve juegos, al menos”.

Bell tuvo períodos cortos con Kansas City en 2020 y Baltimore y Tampa Bay en 2021 después de dejar los Jets. Ha corrido para 6,554 yardas y 42 touchdowns en su carrera, además de atrapar 399 pases para 3,289 yardas y nueve anotaciones.

A pesar de no haber jugado la temporada pasada y haber incursionado en una carrera de boxeo profesional, Bell dijo que aún no se ha retirado oficialmente del fútbol.

Le dijo al podcast que le gustaría retirarse con los Steelers, pero quiere tener la oportunidad de conseguir algunos acarreos en la pretemporada "para poder mostrarles a todos" que todavía puede jugar.