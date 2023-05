Alfredo Nin: el narrador dominicano de las 24 Horas de Daytona y Dubai

El dominicano Alfredo Nin es un veterano narrador de las modalidades del automovilismo nacional que también ha puesto su sello en importantes competiciones a nivel mundial.

A lo largo de 27 años, se ha destacado por encender las pistas con su narración característica, llena de energía, carisma y originalidad, que engancha el corazón de los fanáticos con su distintivo “Chup-chup-chup”.

Su talento lo ha llevado a escenarios internacionales donde comenta paso a paso los detalles de una competencia, así como las hazañas realizadas por los pilotos y la descripción directa de cada pase o vuelta.

A principios de 2023, Nin se convirtió en el único narrador a nivel mundial que, en un mismo año, narró las 24 Horas de Dubai en inglés y español, así como las 24 Horas de Daytona.

Ambos eventos son carreras de resistencia de sports prototipos y Gran Turismo (GT), donde se prueba la resistencia de los pilotos y el aguante de los autos.

Al preguntarle sobre el trabajo realizado a través del tiempo y lo que ha logrado, expresó que la vida le ha indicado cuándo dar el siguiente paso hacia esos proyectos.

“La vida te lleva a eso, he estado enfocado siempre… 27 años son pocos, lo difícil es mantenerse y yo me he mantenido”, dijo Nin.

Adelantó que acaba de recibir seis contratos para narrar carreras en Costa Rica y cuatro en Panamá.

La voz detrás de La Media Milla

La trayectoria de Alfredo Nin no se limita a la narración deportiva del automovilismo, sino que trasciende a la preparación del espectáculo más importante de velocidad del país “La Media Milla”.

Nin, junto con su socio Alex Guzmán y el empresario Saymon Díaz, organizaron este festival de alta cilindrada que calentó el pasado 7 de mayo el asfalto de la Base Aérea de San Isidro, en ocasión al 75 aniversario de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD).

Alfredo puso su voz y energía en este evento, así como en los que le antecedieron en 2017 y 2019, respectivamente. Por el escenario de pandemia que imperó en 2020, La Media Milla se pospuso. Sin embargo, regresó este año con “más pasión que nunca”.

“Es una estrategia de Dios haber pausado en el 2019 y volver este 2023. La pandemia dejó un mensaje claro para que nos agrupáramos y reinventáramos”, enfatizó.

Fabricantes como Porsche, BMW, Audi, Mercedes, McLaren, Lamborghini, Nissan, Mitsubishi, Mustang, Corvette, Honda y Bugatti, entre otros, se lucieron en el terreno durante La Media Milla, en la que asistieron alrededor de 20,000 personas.