Políticos españoles aseguran cánticos racistas en estadios no representan al país

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros dirigentes políticos de distinto signo, han coincidido este lunes en destacar que los cánticos racistas en los estadios de fútbol no representan al país.

Tras los insultos racistas en el estadio valenciano de Mestalla al jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior, por los que su club ha presentado denuncia a la Fiscalía General por delitos de odio, la vicepresidenta, ministra de Trabajo y líder de Sumar ha señalado en un tuit: "Los cánticos racistas en los estadios de fútbol no representan a nuestro país, ni a ninguna hinchada de fútbol".

De similar manera ha reaccionado la presidenta madrileña y candidata electoral del PP, Isabel Díaz Ayuso, quien ha sostenido que España "no es un país racista" durante una intervención pública en el Foro ABC.

"La imagen que se traslada es realmente perjudicial y, encima, es que es mentira", ha añadido Ayuso, quien ha equiparado esos insultos racistas con "las ofensas contra el rey".

LA MINISTRA DE IGUALDAD CREE QUE SE NORMALIZAN LOS DISCURSOS DE ODIO

La ministra de Igualdad y secretaria de acción de gobierno de Podemos, Irene Montero, ha condenado "rotundamente los ataques y agresiones racistas" sufridas por Vinícius, que, en su opinión, son consecuencia de la "normalización de los discursos de odio" contra lo que hay que levantar "un gran cordón social".

Montero lo ha dicho en un acto electoral de Elkarrekin Podemos-IU en Errenteria (Gipuzkoa), donde ha denunciado que "banalizar los discursos racistas y xenófobos" como, a su juicio, hizo recientemente una "presentadora de 'prime time' como es Ana Rosa Quintana" tiene "consecuencias" y son "intolerables".

"Tenemos que ser capaces de que exista un gran cordón social frente al racismo y la xenofobia, que proteja la sociedad que somos, una sociedad diversa y que respeta a todo el mundo sea cual sea el color de su piel", ha recalcado la ministra, y ha recordado que en esta legislatura se ha puesto en marcha el teléfono 021 que ofrece asesoría a todas las personas que sufran una discriminación racista.

EL MINISTRO DE CONSUMO PIDE A LA LIGA UNA RESPUESTA CONTUNDENTE

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha exigido a La Liga una "respuesta contundente" y "sanciones y nuevos diseños para que no vuelva a suceder" y ha asegurado que "el racismo está muy inoculado en partes específicas de las aficiones", especialmente en las "que son más ultra, con un perímetro ideológico muy definido de derecha radical".

Primero en una entrevista en el programa La Cafetera de Radiocable.com y luego en declaraciones a periodistas tras presentar una guía de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Asean), Garzón ha insistido en que las instituciones deben de velar por el buen funcionamiento del fútbol y del deporte.

Dado que el presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, desde la cumbre del G7 en Hiroshima (Japón) ha pedido también "serias medidas" por esos cánticos racistas contra el jugador brasileño, Garzón ha indicado que está "totalmente de acuerdo" con Lula y que La Liga tiene por delante "un desafío enorme".

No cree Garzón que el presidente de La Liga, Javier Tebas, "esté por la labor", y advierte, además, de que este caso es "la punta del iceberg".

VILLACÍS: "NO ES REPRESENTATIVO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA"

Con Garzón ha coincidido el líder de Más País, Íñigo Errejón, pues en un tuit se ha preguntado cuándo "se va parar un partido para enfrentar el racismo", como forma de reclamar medidas más contundentes desde La Liga.

"¿O solo se paran cuando llamas nazi a un nazi?", ha añadido Errejón, para recordar el caso del jugador ucranio Roman Zozulia en un partido Rayo Vallecano-Albacete de 2019.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha dicho a la prensa en Carballo (A Coruña) que "racismo y deporte son incompatibles" y ha añadido que "en todo caso es un tema que compete a La Liga y a los responsables de la Federación", quienes son "los que tengan que dar las declaraciones".

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha dicho en una entrevista en La Sexta que quienes insultaban a Vinícius no eran pocos, "sino muchos" espectadores del Valencia.

"Creo que España no es un país racista, no es representativo de la sociedad española, pero no se puede mirar a otro lado cuando estamos presenciando algo así, que tiene que ver mucho con el racismo pero también mucho que ver con el antimadridismo", ha dicho, y ha añadido que "realmente los racistas están encontrando unos cómplices perfectos en quienes no están actuando con la contundencia que debieran".

XIMO PUIG: "EL PÚBLICO DE MESTALLA EN ABSOLUTO CREO QUE SEA RACISTA"

El president de la Generalitat valenciana y candidato del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha opinado en declaraciones a la prensa en la sede del partido que lo vivido en Mestalla es consecuencia del "caldo de cultivo que genera la extrema derecha", que "está ahí desgraciadamente".

"El público de Mestalla en absoluto creo que sea racista", ha añadido Puig, quien sí considera que esos cánticos son "una barbaridad".