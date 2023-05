El legado de Jim Brown va más allá de lo deportivo

Jim Brown fue virtualmente imparable en todas las arenas.

Ya sea en el campo, como héroe cinematográfico de Hollywood o como defensor de los derechos civiles, Brown fue una fuerza.

Brown, uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, quien se retiró en la cima de su carrera como jugador para dedicarse a la actuación y permaneció en el centro de atención pública como activista, y debido a transgresiones fuera del campo que incluyeron acusaciones de violencia contra las mujeres, murió. . Tenía 87 años.

Una portavoz de la familia de Brown dijo que murió en paz en su casa de Los Ángeles el jueves por la noche con su esposa, Monique, a su lado.

“Para el mundo, era un activista, actor y estrella del fútbol”, escribió Monique Brown en una publicación de Instagram . “Para nuestra familia, él fue un amoroso esposo, padre y abuelo. Nuestros corazones están rotos”.

Brown, una de las primeras superestrellas del fútbol americano profesional, fue una bola de demolición mientras lideraba la liga en carreras terrestres durante ocho de sus nueve temporadas con los Cleveland Browns. Nunca se perdió un juego, jugando en 118 directamente antes de su repentino retiro en 1965, luego de ser nombrado Jugador Más Valioso.

Brown llevó a los Browns a su último campeonato en 1964 antes de dejar el fútbol en su mejor momento a los 30 años para hacer películas. Apareció en más de 30 películas, incluidas "Any Given Sunday" y "The Dirty Dozen".

Un corredor poderoso con velocidad y resistencia, la llegada de Brown provocó la creciente popularidad del juego en la televisión y siguió siendo una figura indomable mucho después de que terminaron sus días como jugador.

Brown también fue un defensor de los afroamericanos y usó su plataforma y su voz para luchar por la igualdad.

“Espero que todos los atletas negros se tomen el tiempo para informarse sobre este hombre increíble y lo que hizo para cambiar todas nuestras vidas”, dijo la estrella de la NBA LeBron James. “Todos nos apoyamos en tus hombros, Jim Brown. Si creciste en el noreste de Ohio y eras negro, Jim Brown era un Dios”.

En junio de 1967, Brown organizó "The Cleveland Summit", una reunión de los mejores atletas negros de la nación, incluidos Bill Russell y Lew Alcindor, quien luego se convirtió en Kareem Abdul-Jabbar, para apoyar la lucha del boxeador Muhammad Ali contra el servicio militar en Vietnam.

Años más tarde, trabajó para frenar la violencia de las pandillas en Los Ángeles y en 1988 fundó Amer-I-Can, un programa para ayudar a los jóvenes desfavorecidos del centro de la ciudad y a los ex convictos.

En el campo, no había nadie como Brown, que atravesaría a los posibles tacleadores, negándose a dejar que un hombre lo derribara antes de alejarse corriendo de los apoyadores y los backs defensivos. También era famoso por usar un brazo rígido para deshacerse de los defensores en campo abierto o empujarlos como si fueran muñecos de trapo.

De hecho, Brown no se parecía a ningún corredor antes que él, y algunos creen que nunca ha habido nadie mejor que el No. 32 de Cleveland. Con 6 pies 2 pulgadas y 230 libras, era implacable, luchaba por cada yarda, arrastraba a múltiples defensores o encontraba agujeros donde no parecía haber ninguno.

Después de que Brown fue derribado, se levantaba lentamente y caminaba aún más lentamente de regreso al grupo, luego dominaba la defensa cuando recuperaba el balón.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ofreció sus condolencias en nombre de la liga.

“Jim Brown era un atleta dotado, uno de los jugadores más dominantes que jamás haya pisado un campo deportivo, pero también una figura cultural que ayudó a promover el cambio”, dijo Goodell. “Durante su carrera de nueve años en la NFL, que coincidió con el movimiento por los derechos civiles aquí en casa, se convirtió en un precursor y modelo a seguir para los atletas que participan en iniciativas sociales fuera de su deporte”.

Fuera del campo, Brown era una figura polémica y complicada.

Si bien tenía debilidad por los necesitados, también fue arrestado media docena de veces, en su mayoría por cargos de golpear a mujeres.

En junio de 1999, la esposa de Brown llamó al 911 y dijo que Brown había destrozado su auto con una pala y amenazado con matarla. Durante el juicio, Monique Brown se retractó. Jim Brown fue absuelto de un cargo de amenazas domésticas pero condenado por un delito menor de vandalismo. Un juez de Los Ángeles sentenció a Brown a seis meses de prisión por negarse a asistir a un asesoramiento sobre violencia doméstica.

También se peleó con el entrenador de los Browns, Paul Brown, y más tarde con la gerencia del equipo, aunque jugó toda su carrera con Cleveland.

Cuando terminaron sus días como jugador, Brown partió hacia Hollywood y finalmente se estableció allí. Brown informó al entrenador de Cleveland, Blanton Collier, sobre su retiro mientras el equipo estaba en el campo de entrenamiento y él estaba en el set de "The Dirty Dozen" en Inglaterra.

Entre sus películas se encuentran “100 Rifles”, “Mars Attacks!” "He Got Game" de Spike Lee, "Any Given Sunday" de Oliver Stone y "I'm Gonna Git You Sucka", que parodiaba el género blaxploitation. En 2002, Brown fue el tema del documental de HBO de Lee "Jim Brown: All-American".

En los últimos años, la relación de Brown con los Browns fue inconsistente. Se desempeñó como asesor del propietario Randy Lerner y fue contratado para asesorar a los jugadores más jóvenes del equipo. Sin embargo, en 2010, Brown se separó del equipo después de que el presidente entrante del equipo, Mike Holmgren, redujera su papel. Brown se sintió menospreciado por la degradación percibida: cuando el club presentó un "Anillo de honor" dentro de su estadio del centro, Brown no asistió a la ceremonia en protesta.

Los Browns erigieron una estatua de Brown fuera de su estadio en 2016.

Brown hizo solo unas pocas apariciones públicas en los últimos años. En febrero, asistió a la ceremonia de entrega de premios de la NFL cuando la liga anunció que había cambiado el nombre de su título de corredor de la liga a The Jim Brown Award.

Brown fue ocho veces All-Pro y fue al Pro Bowl en cada uno de sus nueve años en la liga. Cuando se retiró, ostentaba los récords de la liga en yardas (12,312) y touchdowns (126).

“Él me dijo: 'Asegúrate de que cuando alguien te taclee recuerde cuánto duele'”, dijo el ala cerrada del Salón de la Fama, John Mackey. “Él vivió con esa filosofía y yo siempre seguí ese consejo”.

Nacido el 17 de febrero de 1936 en St. Simons Island, Georgia, Brown fue una estrella de múltiples deportes en la escuela secundaria Manhasset en Long Island. Promedió 14.9 yardas por acarreo en el fútbol y una vez anotó 55 puntos en un juego.

Una estrella de dos deportes en Syracuse, algunos dicen que es el mejor jugador de lacrosse en la historia de la NCAA, Brown soportó innumerables burlas racistas mientras jugaba en la escuela virtualmente solo para blancos en ese momento. Aún así, fue un All-American en ambos deportes y con letras en el baloncesto.

Brown fue la sexta selección general del draft de 1957 y se unió a un equipo que habitualmente jugaba por el título. Fue el Novato Ofensivo del Año esa temporada.

Corriendo detrás de una línea ofensiva con los tacles del Salón de la Fama Lou Groza y Mike McCormack, Brown estableció una marca en la liga con 1,527 yardas y anotó 17 TD en su camino hacia el premio al Jugador Más Sobresaliente de la liga, un precursor del MVP, en 1958. siguientes tres temporadas, nunca corrió por menos de 1,257 yardas antes de terminar con 996 en 1962.

Lideró la NFL en carreras terrestres ocho veces, ganando 1,863 yardas, la mejor marca de su carrera, en 1963. Promedió 104 yardas por juego, anotó 106 touchdowns terrestres y promedió la asombrosa cantidad de 5.2 yardas por acarreo. Un receptor peligroso también, Brown terminó con 262 atrapadas para 2,499 yardas y otros 20 TD.

“Lo he dicho muchas veces, y siempre lo diré, Jim Brown es el mejor”, dijo una vez el corredor del Salón de la Fama Gale Sayers, “y seguirá siendo el mejor mucho después de que se rompan todos sus récords”.

El No. 32 de Brown fue retirado por los Browns en 1971, el mismo año en que ingresó al Salón de la Fama. Pero rara vez visitó Cleveland durante las décadas de 1970 y 1980. Él y el propietario de Cleveland, Art Modell, estaban en desacuerdo por su repentino retiro; los dos luego arreglaron sus diferencias y siguieron siendo amigos.

Brown apoyó la decisión de Modell de trasladar la franquicia de Cleveland a Baltimore en 1995. Fue tanto un reflejo de su lealtad a Modell como otra señal de su feroz independencia. Brown fue uno de los pocos exjugadores de los Browns que no se enojó con Modell por mover al equipo.

Muchos jugadores modernos no pudieron apreciar a Brown o su impacto en los deportes estadounidenses.

“Han crecido en una era diferente”, dijo el exentrenador de los Browns, Romeo Crennel. “Es uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL y lo que pudo lograr en su tiempo fue tremendo. No sé si alguien podría hacer lo que él hizo, la forma en que lo hizo, en las circunstancias que tuvo que operar y las cosas que tuvo que soportar.

“Y que él llegue a la cima, eso es algo que tampoco muchos muchachos pueden apreciar”.

A Brown le sobreviven su esposa e hijo, Aris; hija, Morgan, hijo, Jim Jr.; hija, Kimberly; hijo, Kevin; hija, Shellee; e hija, Kim. Le precedieron en la muerte su hija, Karen Ward.