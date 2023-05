Shantry Guzmán: “Me gusta la adrenalina, me gusta correr”

Con tan solo nueve años, y cuatro desde que se inició en el apasionante mundo del kartismo, la niña Shantry Guzmán se alzó con dos trofeos en la premiación anual 2023 del Club Dominicano de Corredores de Kartismo (CDCK).

Guzmán fue galardonada en la categoría Micro Max, como subcampeona de verano y con el tercer lugar en la competencia de otoño. Esta amante de la adrenalina no solo es corredora, también es karateca.

El amor al deporte lo hereda de su padre Lisandro Guzmán, quien también es amante de la pista, y trabaja con diseños y rotulación de vehículos. La niña cuenta que es la mayor de cuatro hermanos y el apoyo familiar ha sido clave para su desarrollo.

Además de corredora y karateca es excelente estudiante en la escuela, institución la cual apoya su pasión deportiva. Actualmente cursa el cuarto grado de la primaria y sueña con estudiar diseño gráfico cuando crezca y vaya a la universidad.

Con respecto a la alimentación, para mantener su figura, Shantry come saludable, pero no escapa de comerse alguna hamburguesa, pizza, y sus favoritos los pastelitos, y sumándole un helado para el toque dulce. Entre risas su padre nos cuenta “que come malísimo, jajaja siempre deja la mitad de la comida”.

Durante su tiempo libre le gusta compartir con sus amigas y con su familia, a la cual denomina #teamNuncafreno, el porqué de este nombre, nos lo contó como una lección, “es un fallo en el cual siempre trabajo, para mejorar, no se frenar”.