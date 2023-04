Pablo López pacta extensión de contrato por 4 años y 73,5 millones con Mellizos

AP

Minneapolis

Los Mellizos de Minnesota y el pitcher abridor Pablo López pactaron el lunes una extensión de contrato de cuatro años y 73,5 millones de dólares, según informó una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona confirmó el acuerdo a The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el contrato no había sido oficializado a la espera de completar un reconocimiento médico y que el club no lo ha anunciado.

La primera campaña de López con los Mellizos comenzó espléndidamente luego que el venezolano fue adquirido en un canje con Miami en el que se desprendieron de Luis Arráez, otro venezolano que ganó el título de bateo de la Liga Americana en 2022. El derecho tiene efectividad de 1.73 al cabo de cuatro aperturas con 33 ponches en 26 innings, permitiendo 15 hits.

López cargó con la derrota el domingo en Nueva York, juego en el que el as de los Yanquis Gerrit Cole lanzó una blanqueada de dos hits para vencer 2-0 a los Mellizos. Fue el segundo completo en las mayores este año. El primer también fue a expensas de López, cuando Sandy Alcántara, Cy Young de la Nacional en 2022, tiró una blanqueada de tres hits el 4 de abril para derrotar 3-0 a los Mellizos.

López cobrará 5,45 millones esta temporada, su segundo año como elegible para el arbitraje salarial. El nuevo acuerdo debe darle a los Mellizos estabilidad a largo plazo con una rotación que en 2023 emergió como uno de los puntos fuertes del equipo. Los Mellizos amanecieron el lunes con una efectividad colectiva de 2.58, la mejor en las mayores.

Sonny Gray, Kenta Maeda y Tyler Mahle están en el último año de sus contratos y podrán declararse agentes libres en el otoño.

López, de 27 años, tuvo efectividad de 3.94 en 94 aperturas con los Marlins. Fijó un tope personal el año pasado al alcanzar 32 aperturas.