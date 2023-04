Brown anota 29, Celtics aguantan ataque de Hawks 112-99

AP

Boston

Jaylen Brown anotó 29 puntos y 12 rebotes, y los Celtics de Boston capitalizaron una lamentable actuación en tiros de los Hawks de Atlanta para aguantar la victoria por 112-99 en el Juego 1 de la primera ronda de la Conferencia Este el sábado.

Jayson Tatum anotó 25 puntos, 21 en la primera mitad. Derrick White terminó con 25 puntos y 11 rebotes para Boston, que alberga el Juego 2 el martes.

Los Celtics, cabeza de serie No. 2, llegaron a tener una ventaja de hasta 32 puntos, atacando a un equipo de Atlanta que falló sus primeros 10 intentos de triples y disparó 5 de 29 desde más allá del arco para el juego.

Atlanta usó una racha de 32-12 para reducir el déficit a 96-84 con una jugada de tres puntos de Bogdan Bogdanovic al comienzo del cuarto.

Los Celtics recuperaron la ventaja hasta 107-87. Estaba 110-97 con menos de dos minutos para el final cuando De'Andre Hunter de Atlanta se quedó libre en contraataque. Pero su intento de bandeja fue bloqueado por detrás por Marcus Smart.

Dejounte Murray lideró a los Hawks con 24 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. Trae Young agregó 16 puntos.

A pesar del empujón tardío de Atlanta, los Celtics chisporrotearon desde todos los puntos de la cancha, conectando 13 triples.

Después de anotar su tercer triple en los últimos segundos de la primera mitad, Tatum abrió los brazos mientras retrocedía por la cancha ante una gran ovación de la multitud del TD Garden.

Una gran parte del plan de juego de Boston fue neutralizar a Young y Murray, los dos máximos anotadores de Atlanta. Los Celtics hicieron eso y mucho más en los primeros tres cuartos.

Young, quien fue décimo en la NBA en anotaciones, falló sus primeros seis tiros más allá del arco y acertó 5 de 18 desde el campo. Murray acertó 10 de 25 desde el suelo.

En un movimiento para igualar la velocidad de Atlanta, Boston fue pequeño al principio, White en lugar del gran hombre Robert Williams en una alineación junto a Al Horford, Tatum, Brown y Smart.

Pareció neutralizar el ataque de los Hawks.

Young tuvo un comienzo especialmente difícil. Brown le robó un pase en la primera posesión del juego y White bloqueó su primer intento de gol de campo antes de fallar sus primeros seis tiros.

El entrenador de Atlanta, Quin Snyder, dijo antes del juego que un punto de énfasis sería no rechazar triples abiertos o ser disuadido por fallas.

Ese deseo se puso a prueba cuando los Hawks dispararon 9 de 25 desde el campo en el período inicial y 0 de 9 desde más allá del arco cuando los Celtics tomaron una ventaja de 29-19.

Con Young luchando, Boston encontró un ritmo temprano en el segundo, comenzando el cuarto con una racha de 25-10 para aumentar su ventaja a 25.

CONSEJOS

Hawks: Superaron a los Celtics 31-20 en el tercer cuarto. … El tiro de 28 pies de Young a principios del segundo cuarto fue el primer triple de Atlanta en el juego. Atlanta disparó 1 de 16 desde 3 en la primera mitad.

Celtics: Fue el primer juego de Brown desde que se perdió los últimos dos de la temporada regular con un corte en un dedo en la mano que tira. Jugaba con cinta adhesiva y envoltorio, pero no parecía afectarlo. … Superó a los Hawks 45-25 en el segundo cuarto. …Tatum tuvo 13 puntos en el primer cuarto. … Los asientos dentro del TD Garden estaban cubiertos con camisetas que decían “Asuntos pendientes”, una referencia a la carrera de Boston la temporada pasada que se quedó corta en la derrota de las Finales de la NBA ante Golden State. La "I" y la "S" en inacabado se destacaron, con la "S" diseñada para parecerse a un "8", un guiño al campeonato número 18 que busca la franquicia. … Una gran cantidad de estrellas deportivas de Boston se sentaron junto a la cancha, incluido el propietario del equipo New England Patriots, Robert Kraft, los jugadores de los Bruins, David Pastrnak, Charlie McAvoy, Hampus Lindholm y Jake DeBrusk, y la ex estrella de los Medias Rojas, Dustin Pedroia.