Germán lleva a Yankees a victoria 6-1 sobre Mellizos

AP

Nueva York

El mánager de Minnesota, Rocco Baldelli, estaba convencido de que Domingo Germán violó la doctrina de manos limpias del béisbol.

Así que justo antes del inicio de la cuarta entrada del sábado, Germán encontró a un árbitro, dirigiéndose a él con severidad, a centímetros de su cara, acusando al lanzador de los Yankees de Nueva York de tener una sustancia pegajosa excesiva en su mano de lanzar y el equipo contrario exigiendo su expulsión.

“Fue intenso. Hubo un momento ahí donde quizás sentí que las cosas se iban a salir de control”, dijo Germán a través de un intérprete.

Luego de una interrupción de cinco minutos y medio para inspección, discusión y expulsión de Baldelli , Germán pudo permanecer en el juego. Retiró a sus primeros 16 bateadores, ponchó a 11, la mayor cantidad de su carrera, en 6 1/3 entradas y ayudó a Nueva York a lograr una victoria por 6-1 que detuvo la racha de cuatro victorias consecutivas de los Mellizos.

Germán tenía colofonia en la mano, el jefe de equipo James Hoye le pidió que se la lavara y permitió que le quedara un poco en el dedo meñique.

“Estaba advertido. No cumplió completamente, diría yo, con la advertencia de lo que me dijeron”, dijo Baldelli. "Cuando regresó y todavía estaba allí parcialmente, en parte de su mano, no pensé que realmente hubiera ninguna duda de que debería ser eliminado del juego".

Kyle Higashioka y Anthony Rizzo jonronearon temprano para construir una ventaja de tres carreras y Giancarlo Stanton tuvo un doblete de dos carreras para los Yankees, quienes se recuperaron de sus primeras derrotas consecutivas esta temporada.

Major League Baseball comenzó una ofensiva contra los asistentes de agarre prohibidos en junio de 2021 y el mes pasado pidió controles más estrictos. Solo dos lanzadores han sido expulsados ??por sustancias extranjeras: Héctor Santiago de Seattle y Caleb Smith de Arizona, ambos por 10 juegos en 2021.

Habiendo permitido seis carreras en siete entradas y dos tercios en sus dos primeras aperturas, Germán captó la atención de los Mellizos con su éxito en las primeras entradas: ponchó al lateral en la primera, terminando los tres turnos al bate con cambios.

Durante los controles ahora rutinarios, Hoye le dijo al diestro de 30 años en medio del tercero que quitara la colofonia.

“Básicamente era lavarse las manos”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone.

Hoye revisó a Germán antes del cuarto, encontró colofonia en el dedo meñique y llamó al árbitro de segunda base DJ Reyburn para una segunda opinión. Hoye determinó que había menos pegajosidad que durante el control anterior.

Luego vino la larga discusión que incluyó a Boone y al traductor del equipo, Marlon Abreu.

“Pude explicarlo y decirle que tengo una bolsa de colofonia que está en el área del dugout donde me siento, donde me siento todo el tiempo”, dijo Germán.

“Entonces nos reunimos y dijimos: '¿Es esta una sustancia extraña que afectó el vuelo de la pelota?'”, dijo Hoye. "No sentimos que se elevó al estándar de sustancia extraña de afectar el vuelo, afectar su lanzamiento".

Baldelli estaba enojado por lo que vio que se desarrollaba.

“Hay un grupo completo de Yankees básicamente alrededor de los árbitros mientras intentan tener una discusión en el campo y luego, casualmente, puede caminar hacia el montículo y seguir lanzando”, dijo el gerente. “Va en contra de muchas de las cosas de las que hemos hablado este año y algunos de los ajustes que estamos haciendo en el béisbol”.

Germán (1-1) no permitió hit hasta su lanzamiento 66 cuando Christian Vázquez conectó sencillo por el medio con una recta con cuenta de 2-1. Concedió tres hits y se fue en medio de una fuerte ovación. Michael King permitió un doble RBI a José Miranda, el primo de Lin-Manuel, y terminó el bateo de cinco hits.

Después de que Hoye permitió que Germán subiera al montículo en el cuarto, Baldelli salió del banquillo y golpeó repetidamente el brazo. Le dijo a Hoye que el árbitro tendría que expulsar al manager, quien fue reemplazado por el entrenador de banca Jayce Tingler.

“No iba a salir al campo y regresar al banquillo, por principio”, dijo Baldelli.

GEMELOS DE ARRANQUE

Tyler Mahle (1-2) permitió cuatro carreras, dos limpias, cuatro hits y tres bases por bolas en cuatro entradas y un tercio.

RAYAS

Carlos Correa se fue de 4-0 con dos ponches para los Mellizos, poniendo fin a su racha de jonrones en cuatro juegos consecutivos en el Yankee Stadium.

DESLIZANDO

El novato de los Yankees, Anthony Volpe, se robó tres bases, incluidas la segunda y la tercera en el octavo, y tiene 6 de 6.

SALA DE ENTRENADORES

Mellizos: RF Max Kepler (tendinitis rotuliana derecha) fue activado desde la lista de lesionados y se fue de 3-0. OF ??Joey Gallo (distensión intercostal derecha) probablemente será activado el martes o miércoles.

Yankees: Boone no estaba seguro si el 3B Josh Donaldson (tendón de la corva derecho) será activado el domingo o enviado a una asignación de rehabilitación. ... OF Harrison Bader se espera que comience una asignación de rehabilitación de ligas menores la próxima semana.

HASTA LA PRÓXIMA

El LD Gerrit Cole (3-0) abre la final de la serie del domingo para los Yankees y el LD Pablo López (1-0) para los Mellizos, que no ganan una serie de cuatro juegos en el Bronx desde 1969.