Strus y Butller conducen a Miami sobre Chicago 102-91

Max Strus y Jimmy Butler anotaron 31 puntos cada uno, y el Heat de Miami se metió a los playoffs al recuperarse en los minutos finales para vencer el viernes 102-91 a los Bulls de Chicago en un partido de play-in de la Conferencia Este.

Tyler Herro agregó 12 puntos y Bam Adebayo atrapó 17 rebotes para Miami, que perdía por seis a mitad del último cuarto.

Pero Butler anotó mientras recibía una falta con 2:17 por jugar para poner a Miami adelante definitivamente, encontró a Strus para un triple, su séptimo de la noche, un minuto después para llevar la ventaja a cinco, y Strus selló con tres tiros libres. después de recibir una falta en un intento desde más allá del arco con 40 segundos restantes.

La victoria le da a Miami el sembrado No. 8 en el Este, y un enfrentamiento de primera ronda con los Milwaukee Bucks, el primer sembrado general de la NBA, a partir del domingo.

DeMar DeRozan lideró a los Bulls con 26 puntos y nueve asistencias. Alex Caruso agregó 16 puntos, Zach Lavine tuvo 15 pero disparó solo 6 de 20, y Coby White anotó 14 para los Bulls. Chicago obtuvo una victoria como visitante en Toronto el miércoles para extender su temporada, pero no pudo obtener la segunda victoria como visitante que necesitaba para llegar a los playoffs.

El Heat lideró por 14 en el primer cuarto, mantuvo una ventaja de hasta 10 puntos en el tercer cuarto, luego se encontró abajo por seis con 7:12 restantes.

Una racha de 9-3 en los siguientes 2 minutos (Butler tuvo siete de los puntos, Strus tuvo los otros dos) llevó al Heat a un empate y a un territorio demasiado familiar. La NBA define los juegos cruciales como aquellos que están dentro de los cinco puntos o menos en los últimos 5 minutos, y el Heat jugó 54 de ellos, el máximo de la liga, durante la temporada regular.

Tal vez los preparó para este momento. White hizo un triple con 3:47 restantes para poner a los Bulls arriba 90-87.

La puntuación del resto del camino: Heat 15, Bulls 1.

Bulls: Chicago tuvo marca combinada de 13-1 esta temporada contra Miami, Detroit, Portland, Utah y Dallas. … Los Bulls no estaban detrás de Miami por más de nueve en ninguno de los tres enfrentamientos de temporada regular entre los equipos. ... Nikola Vucevic tuvo 12 puntos.

Heat: Strus anotó 14 puntos en el primer cuarto, igualando el séptimo mejor esfuerzo anotador en cualquier cuarto de su carrera. … Este fue el equipo número 21 del Heat en terminar una temporada regular con un récord ganador; tenían 44-38. Los 21 han llegado a los playoffs.

El Heat y los Bucks dividieron cuatro encuentros esta temporada, ambos con marca de 2-0 en casa. Butler promedió 22 puntos por juego para liderar a todos los jugadores en la serie de la temporada. Adebayo y Giannis Antetokounmpo de Milwaukee promediaron 19.5 y Herro promedió 19.

Fue la última vez que el entrenador de los Bulls, Billy Donovan, compartirá cancha con uno de sus jugadores universitarios en Florida, el capitán del Heat, Udonis Haslem, quien se retirará cuando termine esta temporada en Miami. Todos los entrenadores universitarios y de la NBA de Haslem estuvieron en el juego, con Erik Spoelstra en la banca del Heat, Pat Riley en el palco del presidente del Heat, Stan Van Gundy transmitiendo para TNT y Donovan liderando a los Bulls.

“No me sorprende el impacto que ha tenido en la comunidad aquí y no me sorprende el impacto que ha tenido dentro de la organización”, dijo Donovan. También elogió a Haslem por priorizar ganar y nunca dejar el Heat a pesar de que tenía ofertas en otros lugares “por mucho más dinero”.