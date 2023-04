El próximo reto de Mbappé: Ganar la Liga de Campeones con el PSG

EFE

Paris, Francia

El gran reto que se plantea Kylian Mbappé ahora es ganar la Liga de Campeones y tiene intención de hacerlo con el París Saint Germain (PSG), que es su club actual y con el que tiene contrato en principio hasta junio de 2025.

En una entrevista al canal France 3 emitido este miércoles, Mbappé señaló su objetivo cuando se le interrogó sobre cuál es la próxima etapa después de todo lo que ha logrado como futbolista: "Ganar la Liga de Campeones".

"Ya he jugado una final, he estado en semifinales, en cuartos de final, en octavos de final. Lo he hecho todo menos ganar, sólo me falta eso. Espero que llegará lo más pronto posible", explicó.

Y a la pregunta de dónde tiene intención de ganar la Liga de Campeones, respondió que "en el París Saint Germain. Soy parisino, tengo contrato".

El joven delantero firmó en mayo del pasado año un contrato récord para la prolongación durante dos temporadas más, hasta junio de 2024 con opción para otra adicional, de su contrato con el equipo de la capital francesa, que este año ha vuelto a quedar eliminado en la Liga de Campeones en octavos de final por el Bayern de Múnich.

Mbappé dijo también que espera disputar con la selección francesa los Juegos Olímpicos de París en el verano de 2024, aunque puntualizó; eso "no depende de mí" porque "hay muchos parámetros y habrá que estudiarlos todos".

Afirmó que no forzará la situación porque dijo ser consciente de que habrá que tener en cuenta que en el calendario de 2024 también está la Eurocopa, que se disputará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio.

En cualquier caso, repitió: "Siempre he soñado con jugar unos Juegos".