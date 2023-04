Se definen Playoffs y series de Play-In en la NBA

AP

Nueva York

Golden State está en los playoffs . LeBron James se dirige al torneo de play-in . Y los Minnesota Timberwolves perdieron a Rudy Gobert en una pelea con un compañero de equipo , luego ganaron una batalla para mejorar sus esperanzas de playoffs.

El último día de la temporada de la NBA fue predeciblemente salvaje, con toneladas de elementos impredecibles también.

Tomó hasta que el juego número 1230 y último del año fue final, pero el playoff de la Conferencia Oeste y el grupo de play-in finalmente están establecidos, destacados por Los Angeles Clippers y el campeón defensor Golden State Warriors que se toman unos días de descanso sabiendo que ‘ re oficialmente en la postemporada.

Los Clippers vencieron a Phoenix para asegurarel sembrado No. 5, y un enfrentamiento de primera ronda con Phoenix.

James y el No. 7, por ahora, Los Angeles Lakers tendrán dos oportunidades de llegar a los playoffs, comenzando con el juego de entrada del martes contra el No. 8 Minnesota. Si los Lakers pierden ese juego, tendrán otra oportunidad el viernes contra el ganador del juego del miércoles entre el No. 9 New Orleans y el No. 10 Oklahoma City.

El ganador de los Lakers-Timberwolves obtiene el No. 2 Memphis en la Ronda 1; el ganador del juego de play-in del Oeste del viernes comenzará los playoffs el próximo domingo en el No. 1 Denver.

Ningún equipo en el Oeste ha tenido un mejor récord desde la pausa del Juego de Estrellas que los Lakers, que terminaron 16-7 en la recta final, incluso con James fuera de juego durante aproximadamente la mitad de esa racha por una lesión.

Golden State tuvo su juego de mayor puntuación en casi 33 años en camino a derrotar a Portland 157-101 y asegurar el sembrado No. 6, dando a los Warriors un lugar automático en los playoffs y un enfrentamiento de primera ronda con Sacramento.

Minnesota aseguró el sembrado No. 8 (y dos oportunidades en los playoffs) al vencer a New Orleans 113-108.

Fue el último juego que terminó en la liga esta temporada, aunque para Gobert terminó temprano.

Lanzó un puñetazo a Kyle Anderson, su compañero de equipo, después de palabras acaloradas durante un tiempo muerto en la primera mitad, no regresó al juego y Minnesota también perdió a Jaden McDaniels por una lesión en la mano derecha después de que pareció golpear una pared.

“Tomamos la decisión de enviar a Rudy Gobert a casa después del incidente del segundo cuarto”, dijo el presidente de los Timberwolves, Tim Connelly, en un comunicado posterior al partido.

“Su comportamiento en el banco fue inaceptable y continuaremos manejando la situación internamente”.

En el Este

Brooklyn selló el sembrado No. 6 en el Este el viernes por la noche, lo que aseguró a Miami en el No. 7 y el torneo de entrada.

Los Nets jugarán contra Filadelfia en la Ronda 1 de los playoffs, lo que significa que Brooklyn se enfrentará a un dos veces campeón anotador que pronto será.

El No. 7 Miami recibirá al No. 8 Atlanta el martes por la noche, mientras que el No. 9 Toronto recibirá la visita del No. 10 Chicago el miércoles por la noche en los dos primeros juegos del play-in del Este.

El ganador de Miami-Atlanta se enfrentará al No. 2 Boston en la Ronda 1; el perdedor de Miami-Atlanta será el anfitrión del ganador de Toronto-Chicago el viernes para ver quién se enfrenta al No. 1 Milwaukee en la primera ronda.

Los otros enfrentamientos de la Ronda 1 del Este: Filadelfia-Brooklyn y Cleveland-Nueva York.

Esas series comenzarán el 15 o 16 de abril, cuando se abran oficialmente los playoffs.