¿Qué tanto podrá aguantar Tiger Woods?

AP

AUGUSTA

Para Tiger Woods, todo ha llegado a esto.

Ya no es un factor en la parte superior de la clasificación.

En cambio, el golfista que brindó algunos de los momentos más electrizantes del juego se puede encontrar avanzando lentamente en la línea de corte, su objetivo principal es simplemente llegar al fin de semana.

Regresó a otra parte de la historia de Masters en una fría y lluviosa mañana de sábado en Augusta National, logrando su 23er corte consecutivo para empatar el récord del torneo compartido por Gary Player y Fred Couples.

Woods nunca se ha perdido el corte de Masters como profesional, un logro notable en una carrera llena de ellos.

Pero se siente tan poco parecido a un tigre.

Se trata de ganar chaquetas verdes, no de sobrevivir al corte.

Woods cerró su segunda ronda retrasada por el clima con bogeys consecutivos para una ronda de 1 sobre 73. Cuando salió del campo, estaba un tiro por encima del corte proyectado de 2 sobre 146.

Pero la línea saltó a 3 cuando Justin Thomas implosionó en la recta final, lo que le valió a Woods y a varios otros golfistas la oportunidad de jugar durante el fin de semana.

Woods no se concentrará en Brooks Koepka, quien está a 15 tiros de distancia con la ventaja del Masters, quien está a 15 tiros de distancia con la ventaja del Masters.

Una sexta chaqueta verde está lejos de su alcance.

A pesar de una mirada sombría en su rostro mientras caminaba con dificultad por la pista empapada, Woods insistió en que estaba ansioso por seguir adelante.

No sonaba tan persuasivo.

“Siempre me ha encantado este campo de golf y me encanta jugar en este evento”, dijo. “He echado de menos a un par por algunas lesiones, pero siempre he querido jugar aquí. Me ha encantado.

Con un cuerpo que duele en cada paso, cada golpe, esto podría ser lo mejor que puede reunir.

Cuando se le preguntó sobre el dolor, respondió: “Es constante”.

¿Cuánto tiempo más valdrá la pena para un tipo que ha ganado 15 campeonatos importantes, cinco de ellos en este lugar?

Ciertamente, esta no es la forma en que le gustaría ser recordado, esencialmente una reliquia cojeando a tiempo parcial de una era diferente. No querría que la cacofonía de aplausos que aún sigue cada uno de sus pasos se tiñera de caridad en lugar de asombro.

Ha habido muchos grandes atletas que se quedaron mucho más tiempo del que deberían, desde Muhamad Ali hasta Willie Mays y Michael Jordan.

El golf es un poco diferente, por supuesto, ya que es un juego que se puede jugar a un alto nivel hasta bien entrado el segundo medio siglo de la vida.

Tom Watson casi gana el Abierto Británico a los 59 años. Phil Mickelson ganó el Campeonato de la PGA después de cumplir 50 años.

Pero es una línea tenue entre esos momentos de retroceder el reloj y esencialmente ser MJ con el uniforme de los Wizards.

Woods tiene 47 años, y es un viejo 47.

Es difícil imaginar su cuerpo maltratado, después de todas las cirugías y un devastador accidente automovilístico que casi le cuesta la pierna derecha, sintiéndose mejor de lo que se siente ahora.

La ventana de Woods para ganar un sexto título de Masters, o un decimosexto campeonato importante, seguramente se ha cerrado. Puede ser una gran decepción verlo pelear por el campo, pero esa es su nueva realidad.

Desde el accidente automovilístico del 23 de febrero de 2021, Woods ha jugado solo cinco torneos verdaderamente competitivos, cuatro de ellos majors, el otro un evento que organiza en Riviera.

El primero de esos cinco llegó en el Masters del año pasado, donde hizo el corte a pesar de una notable cojera, pero no le quedó nada para el fin de semana, registrando 78 consecutivos.

Woods volvió a intentarlo en el Campeonato de la PGA, solo para retirarse antes de la ronda final después de disparar 79 el sábado.

Después de saltarse el Abierto de EE. UU., no pasó el corte en el Abierto Británico y empató en el puesto 45 en Riviera es su único evento del año en curso antes de llegar a Augusta.

Los fanáticos han demostrado una y otra vez que perdonarán a Woods por sus muchas debilidades fuera del campo.

Como su novia de mucho tiempo, Erica Herman, acusándolo de una ruptura cruel en la que le dijeron que hiciera las maletas para unas vacaciones y luego se vio obligada a quedarse fuera de su casa. Arrastrado a la corte por el asunto, Woods niega haber hecho algo malo.

Luego está la muy merecida crítica que Wood recibió por una broma desagradable y sexista que le hizo a Riviera. Después de superar a Justin Thomas, discretamente le pasó un tampón a su compañero de juego, lo que implica que lo golpeó como una niña.

Comportamiento extraño, de hecho, para el padre de una niña de 15 años que esperamos que esté siendo criada para creer que no hay límites en lo que puede lograr.

A pesar de todo, Woods todavía atrae a algunas de las galerías más grandes en Augusta National, con serenatas con cánticos de "¡Vamos, tigre!" todo el camino alrededor del curso.

Continúa atrayendo fanáticos al juego, como lo demuestra un niño con una gorra "TW" que persuadió a su padre para que lo dejara mantener su lugar en los topes en el No. 4 hasta que Woods se marchó el viernes.

Pero los gritos suenan más respetuosos que esperanzadores en estos días, un guiño a una época en la que Woods era una amenaza para ganar cada vez que jugaba.

Ese tiempo ha terminado.

Muy pronto, tendrá que decidir si hacer el corte vale la pena por el daño a su legado.