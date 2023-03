Brilla la ofensiva dominicana en apertura de Grandes Ligas

PEDRO G. BRICEÑO

SANTO DOMINGO

La temporada no tenía mucho de iniciada cuando José Sirí comenzó con un jonrón a “colocar la música” que este año será puesta con mucha frecuencia por el contingente de dominicanos en las Grandes Ligas.

Su vuelacercas en la tercera entrada frente a Eduardo Rodríguez se convirtió en el bautismo de este batazo entre los quisqueyanos y más adelante su compañero Wander Franco producía otro en el octavo capítulo ante Mason Englert para que los Rays vencieran 4-0 a Detroit.

Junto a ambos, Oneil Cruz encendió la gran luz que los Piratas esperan de su pelotero de más elevada cotización, tras iniciar su vendaval jonronero con su primero en el triunfo de su club 5-4 sobre Cincinnati. Su primer batazo fue ante Hunter Greene. El produjo 17 bambinazos en el 2022, en 331 turnos y 87 encuentros.

Otros dominicanos destacados en los partidos vespertinos de la jornada de apertura fueron Vladimir Guerrero Jr, quien se fue de 4-2 y remolcó tres en su debut, en el encuentro que los Azulejos le ganaron 10-9 a los Cardenales.

Jorge Mateo también se despidió con un par de hits en el encuentro que los Orioles se impusieron 10-9 a los Medias Rojas. En ese juego, Rafael Devers se fue de 5-2, anotó dos carreras y empujó una, mientras que Félix Bautista logró un rescate con apuros, pues aceptó dos vueltas y otorgó un boleto en una entrada.

Starling Marte produjo dos incogibles en el choque que los Mets le ganaron 5-3 a los Marlins y en el que Sandy Alcántara aceptó tres vueltas en 5.2 de episodios.

Uno que rescató sin inconvenientes fue Jhoan Durán, quien retiró a Kansas City en el noveno sin anotaciones en el choque que los Mellizos ganaron por blanqueada 2-0.

De su lado, Framber Valdez lanzó 5.0 actos en blanco, concedió seis hits y abanicó a cuatro en el encuentro que los Medias Blancas vencienron 3-2 a los Astros. Reynaldo López se anotó el rescate.

Stroman a la historia

Marcus Stroman se convirtió en el primer lanzador en la historia en ser castigado con una infracción en las nuevas reglas del reloj. Cometió la misma en la tercera entrada, bateando Christian Yelich en conteo de 1-2.

No entró en acción agotó el tiempo de 20 segundos. Ron Kulpa fue el árbitro.

Devers entre bateadores

Para el primer bateador en violar el cronómetro y el primer ponche automático ocurrieron en el mismo juego: Boston vs. Orioles. Austin Hays de los O’s no estuvo atento al lanzador de Boston, Ryan Brasier, cuando el cronómetro llegó a la marca de los ocho segundos en la quinta entrada.

Más tarde, en el octavo con la cuenta 1-2, Rafael Devers no estuvo atento a tiempo por lo que el árbitro del plato Lance Barksdale cantó el tercer strike automático para el primer out de la entrada.