Ellos son los mejores, pero no ganan

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

El beisbol es es un deporte complicado. No basta con tener los dos mejores de la liga, sea en bateo o pitcheo, nunca será suficiente.

Es necesario tener de todo: un jugador bueno en cada posición, pitcheo abridor, pitcheo de relevo, defensa, velocidad, buen manager..y encontrar la química ganadora.

Un ejemplo de que no basta tener los dos mejores está en los Angelinos de Los Angelinos, el hogar de Mike Trout y Shohei Ohtani. Es probable que ellos dos disputen con cualquiera la calificación de “mejor”, en muchos renglones, y en el caso de Ohtani también incluye el pitcheo.

Pero su club, Angelinos, no aporta victorias. Trout tiene 13 años en la liga, con el mismo club, y solo una vez (2014) ha estado en postemporada. Ohtani tiene 5 temporadas, esta será su 6ta. Y no ha disfrutado la primera actuación en play off. ¿Se puede creer?

El año pasado, los Angelinos ocuparon la tercera posición de la División Central con pobre marca de 73-89 y temprano cancelaron a su manager,el cotizado Joe Maddon. En su lugar pusieron a Phil Nevin, uno de los coaches, quien tuvo record negativo de 46-60.

Los Angelinos, fundados en 1962, han sido campeones de serie mundial solo una vez, en 2002. Enfrentaron a los Gigantes de San Francisco (de Barry Bonds), y el manager fue Mike Scioscia.

¿Y como luce el 2023, cómo se proyecta? Otra vez dependen de Trout y Ohtani, los dos señores que protagonizaron el último out del recién clásico mundial de beisbol. Ohtani lo hizo como lanzador de Japón, y Trout como bateador de USA, y todo terminó en un espectacular ponche .

¿Qué más tienen los Angelinos?.Tienen el pitcheo de Ohtani, quien el año pasado tuvo 28 apariciones y record de 15-9 y 2.33. Los demás son Tyler Anderson y Patrick Sandoval, zurdos, en tercera Anthony Rendon,, pero a partir de ellos hay ausencia de estelares.

Ohtani , en rol de designado ,tuvo un año de .273-34-95, OBP de .356.En sus cinco años de MLB el japonés promedia 25 jonrones por campaña. Cuando finalice este año se va a la agencia libre, si no lo firman antes el mismo club.

Trout tuvo un año normal para él: .283-40-80 en 438 turnos, OBP de .369. Tiene 31 años de edad y contrato de US$426.5 millones hasta el 2030.

¿Los Angelinos? No esperen gran cosa, a menos que den una sorpresa.-

UN POCO MÁS: Del equipo Angelinos, añado los siguientes datos:

Mike Trout ha ganado tres premios MVP, 2014-2016 y 2019, además de Novato del Año en su debut. De por vida tiene promedio de .303, con 350 jonrones, 896 empujadas y 1543 hits. De por vida tiene OBP de .415.

- Como pitcher, Ohtani, que lanza a la derecha y batea a la zurda, tiene record general de 28-14 y 2.96, en 349.2 innings ha permitido263 hits y 441 ponches. En proporciones por cada 9 innings, permite 6.8 hits y aplica 11.4 ponchados.

- En los Angelinos están los lanzadores dominicanos Carlos Estevez y Cesar Valdez.. Este último,Valdez, tiene 6 innings, 8 hits permitidos, 2 carreras, 0 bases pór bolas y 5 ponches.

- Entre los coaches del equipo está Benji Gil, el mexicano que dirigió a su país en el clásico mundial.

En el infield, como respaldo, está el colombiano Geo Urshela, quien pudiera ser designado, primera o tercera…

DE INTERÉS. Los Orioles de Baltimore dejaron libre a los veteranos Nomar Mazara y Franchy Cordero..¿Qué harán ahora, se irán hacia México?...El lanzador Yeury de los Santos, de los Piratas, fue enviado a triple A… Igualmente Otto López, infielder de Toronto,y Cristian Pache, jardinero de Oakland… Los Mets pusieron para asignación a Darin Ruf, jardinero… También fue bajado Christopher Morel, jardinero de los Cubs…La campaña de liga mayor 2023 inicia mañana jueves con la celebración de 15 partidos, todos en acción.