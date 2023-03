Matt Wallace es el nuevo campeón del Corales Puntacana PGA

Félix Olivo

El inglés Matt Wallace se adjudicó su primera vitoria en el PGA Tour tras triunfar en la sexta edición del Corales Puntacana Championship que culminó este domingo, evento que registró la mayor afluencia de público de toda su historia. Con su triunfo, Matt obtiene 300 puntos para la FedEx Cup y un premio en metálico de US$684,000.00 de los US$3.8 millones de dólares de la bolsa total del evento.

“Estoy muy emocionado con este triunfo. Agradezco a los fans, a todo el staff que trabajó en el torneo, a Don Frank, Frank Elías, y a toda la familia Rainieri. Esta será una semana que nunca olvidaré”, expresó el campeón Wallace durante el acto de premiación.

Además de Wallace, el Sr. Frank Elías Rainieri, Presidente y CEO del Grupo Puntacana, también expresó unas emotivas palabras durante la premiación. “Este es un torneo para todos ustedes. Agradezco a todo el staff de trabajo de nuestra empresa, a los voluntarios, al PGA Tour, y a ustedes, los fans que han venido a celebrar junto a nosotros este gran evento. Matt, muchas felicidades”, dijo el ejecutivo.

Don Frank Rainieri, Fundador y Chairman of the Board del Grupo Puntacana, y Francesca Rainieri, CFO del Grupo Puntacana, hicieron entrega de la memorabilia oficial del torneo, que cosiste en la tradicional chacabana blanca del campeón, y el sombrero de Puntacana Resort and Club. Frank Elías Rainieri hizo entrega formal del trofeo.

El torneo fue uno de los más competitivos registrados en los seis años de historia del evento. En ruta a la segunda vuelta, y faltando sólo cinco hoyos para culminar, cinco jugadores tenían la oportunidad de escalar a la cima del tablero. El drama llegó hasta el mismo hoyo 18, pues Nicolai Høgaard, quien había hecho birdie en el 17, tenía la oportunidad de empatar las acciones,

pero un par en el hoyo final lo colocó en solitario en segundo lugar (US$414,200.00). En tercer lugar empataron Tyler Duncan y Sam Stevens.

El público disfrutó de un variado menú de entretenimiento en el área de A&B, con música en vivo, bailes, simuladores de golf y la actuación del gran artista, Manny Cruz, el cual fue ovacionado por el público presente.