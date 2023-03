Carlos Alcaraz regresa al número 1, Nadal sale del Top 10 luego de 18 años

AP

Indian Wells, California

Carlos Alcaraz regresó el lunes a la cúspide del ránking de la ATP tras desplazar a Novak Djokovic, mientras que Rafael Nadal salió del Top 10 por primera vez en 18 años.

Alcaraz escaló un peldaño e intercambió plazas con Djokovic, un día después que cortase la racha de 19 victorias de Daniil Medvedev al vencerle en sets corridos en la final del Abierto de Indian Wells.

El español de 19 años había subido a lo más alto del escalafón cuando se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos en septiembre. Alcaraz no cedió un solo set al conquistar el título en la cita de pistas duras en el desierto californiano.

Djokovic es el jugador — hombre o mujer — con más semanas acumuladas como número uno en la historia del tenis. Pero el astro serbio no jugó en Indian Wells, ya que no pudo entrar a Estados Unidos como ciudadano extranjero por no estar vacunado contra el COVID-19. Se perderá el Abiero de Miami, que arranca este semana, por el mismo motivo. Alcaraz defenderá el título en ese certamen Masters 1000.

Nadal no juega desde enero por una lesión del psoas ilíaco de la pierna izquierda en el Abierto de Australia el pasado enero, y renunció jugar en Indian Wells y Miami. Retrocedió cuatro plazas para amanecer el lunes como el número 13 del mundo el lunes. Había estado fijo dentro de los 10 primeros desde el 25 de abril de 2005, una racha de 18 años y diez meses.

La de Nadal es la racha más larga en la ATP. El segundo en la lista es Jimmy Connors con casi 15 años.

Djokovic y Nadal actualmente comparten el récord masculino con 22 títulos de sencillos en torneos de Grand Slam.

La victoria de Elena Rybakina en sets corridos sobre Aryna Sabalenka para consagrarse en Indian Wells impulsó tres plazas a la kazaja para alcanzar el número 7 de la WTA, el mejor ranking de su carrera.

En tanto, la polaca Iga Swiatek se mantiene como la número uno del tenis femenino, seguida por la bielorrusa Sabalenka, quien derrotó a Rybakina en la final del Abierto de Australia en enero.