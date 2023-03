Revisando “el fracaso”

Héctor J. Cruz

Ahora es el tiempo en que los responsables “del fracaso dominicano” en el clásico mundial de beisbol reciban las críticas y recriminaciones de lugar. Incluye a ejecutivos y jugadores.

Porque de eso se trata en los sistemas democráticos, especialmente en el deporte. En el caso del beisbol y este evento mundialista, se “suponía” que llegarían bien lejos, y muchos llegaron a decir que algo distinto a la corona sería un fracaso. Tan extrema era la confianza y la expectativa de la gente.

Se dice que en beisbol la pelota viene en caja cuadrada y cualquiera puede ganar un juego. Hay un porcentaje pequeño de que ocurra tal posibilidad, pero por lo general no es así. Porque equipos trabucos (RD, Venezuela, USA y bastante de Puerto Rico) estaban supuestos a arrasar a todos los débiles.

De hecho, Dominicana arrasó con sus rivales débiles, Israel y Nicaragua, pero se mostró chiquito ante sus dos más fuertes, Venezuela y Puerto Rico.

¿Dónde estuvo el problema? En que el talento dominicano, en el papel y calidad, era superior a esos dos países, y los enfrentamientos se tradujeron en derrotas.

Ahora, tenemos la realidad de lo siguiente:

- Juan Núñez, el presidente de la Federación, debe asumir esto como un fracaso, y dejar el chiste ese de que “tenemos un balance positivo”, porque decir eso es solo un chiste de mal gusto y nunca debió decirlo. Al clásico se fue a ganar.

- Rodney Linares debe asumir las críticas como un cuestionamiento a su desempeño como manager y cabe que se le haga. ¿Por qué? Gente válida como Stanley Javier lo tilda de “muy pasivo” porque no supo mover su alineación y no hizo los movimientos correctos cuando se necesitaron.

- Nelson Cruz debe enfrentar las críticas, no con un comunicado de cortesía y agradecimiento. Cuando el resultado es negativo, como ahora, un gerente no debe limitarse a decir que hicieron el esfuerzo y dar las gracias. Claro que, conociendo su personalidad, no buscará polémica, y punto. Y que conste: como gerente hizo el trabajo, llenó el equipó de fulgurantes estrellas, pero muchos de ellos no respondieron.

Y por ahí anda la gente ahora más incómoda, porque algunos de los peloteros se han reportado a los entrenamientos de sus equipos MLB y han empezado dando “tablas”.

Este tema de las críticas estará en el tapete por un buen rato, sin lugar a dudas.

ENTRENAMIENTOS: Les avanzo algunos datos de los entrenamientos de MLB, recordando que la temporada regular empieza en 10 días, el 30 de marzo. Hasta ayer, Fernando Tatis Jr. tenía de 28-6 esta primavera, 1 Hr, 6 empujadas y OBP de .324. Rafael Devers de 17-6 para Boston, 0 Hr,. 3 impulsadas, promedio de .353. En el clásico pegó de 16-2, un desastre. Y Julio Rodríguez tiene de 19-7 para .367, con 1 Hr, 2 empujadas. En el clásico tuvo de 8-2, 1 base por bolas y 6 ponches, otro desastre… Jeremy Peña de 19-6, para. 316, 2 jonrones y 6 remolcadas. Esos dos jonrones los produjo el sábado… En el clásico de 6-1… Nelson Cruz agotó un turno y dio hit, Robinson Canó de 2-1 y Francisco Mejía de 7-1. Teoscar Hernández falló 5 turnos, para citar casos especiales.

LA AGENCIA LIBRE: Se está moviendo a la velocidad del rayo la nueva agencia libre de Lidom. Peloteros que han sido iconos en sus franquicias ahora se mueven de parcela, como Junior Lake, que ha firmado con el Escogido… Esto sucederá con frecuencia ahora por razones obvias: peloteros que aspiran a una suma alta de salario, pero su club no está dispuesto a dársela.. Y equipos que no interesan retener determinados jugadores y los dejan ir… Aquí llegó el momento de dejar de lado los sentimientos por los colores y asumir la nueva realidad. Desde luego habrá que darle un par de años a esta modalidad, a ver si se convierte en un problema económico o no.

LAS LESIONES: Las lesiones del boricua Edwin Díaz y del venezolano José Altuve en medio del clásico llaman la atención en el presente y a futuro. Eso creará ambiente negativo para la próxima edición del clásico, en 2026. Porque estoy seguro de que, partiendo de esos hechos, serán muchos los equipos y sus gerentes que se opondrán a otorgar permisos.

LOS AUSENTES: Estos lanzadores dominicanos no estuvieron presentes en el clásico mundial 2023 por decisión propia o de sus clubes: Luis Castillo, de Seattle, Framber Valdez, de Houston, Luis Severino, de los Yanquis, Freddy Peralta de Milwaukee, Enmanuel Clase, de Cleveland..y otros más. ¿Hicieron falta?.

LO DE HOY: Estados Unidos fue campeón del clásico en 2017 y busca su segunda corona seguida con un tremendo equipo. El sábado perdían 7-5 ante Venezuela, pero llegó un grand slam de Trea Turner en el cierre del 8vo. y todo cambió. Ganaron 9 por 7 pasando a la semifinal….Y anoche no tuvieron problemas en derrotar a Cuba, que tuvo al aguilucho Roenis Elias en el montículo como iniciador. Esta noche juegan Japón y México por el pase a la final y se medirán a Estados Unidos por el título este martes 21, a las 7 de la noche.