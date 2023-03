Stanley Javier: "Linares fue un manager pasivo"

El exjugador de Grandes Ligas Stanley Javier consideró que el manager del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, Rodney Linares, dirigió de forma pasiva en el evento, en el cual la selección nacional quedó eliminada en primera ronda por segunda vez en la historia.

“Linares fue muy pasivo, no tomó las decisiones, le doy una cuota de responsabilidad por eso”.

Dentro de sus declaraciones emitidas en el programa “La Hora del Deporte”, que se transmite los domingos al mediodía por CDN Deportes, Javier citó el primer partido de Dominicana contra Venezuela y dijo que no le gustó hasta donde llegó Sandy Alcántara, quien permitió el hit de David Peralta con las bases llenas después de dos outs, que le dio ventaja en el juego a los venezolanos que nunca perdieron.

“Es una situación difícil sacar al premio Cy Young en esas circunstancias, pero hubiese traído a un lanzador zurdo para enfrentar a Peralta”, dijo Javier.

También indicó que en el último partido de la primera ronda contra Puerto Rico, luego de las primeras dos entradas de Johnny Cueto, debió aprovechar la profundidad y calidad de su bullpen.

“Yo hubiese perdido con mis mejores brazos, en un partido crucial cuando cuentas con uno de los mejores relevos del torneo era para utilizarlo”.

También dijo que Linares debió mover el lineup para buscar mejores resultados a la ofensiva, tomando en consideración el mal momento ofensivo de Julio Rodríguez y Rafael Devers en el torneo, quienes permanecieron como segundo y cuarto bate del equipo respectivamente en los últimos tres partidos.

“En este torneo hay que tomar decisiones. En la pelota de ahora con tantos números, se olvidan de la percepción. Los ojos a veces es lo mejor que tienes en la pelota, viendo a un jugador en el homeplate de la forma en que toma los lanzamientos, puedes saber está bien o está mal”.

Javier, quien fue el gerente general de los equipos dominicanos que participaron en las ediciones del Clásico Mundial de Béisbol en 2006 y 2009, también dijo que no vio el peso suficiente en el coaching staff que acompañó a Linares en la conducción del equipo.

“Se pudo colocar personas con más peso y que le dijeran a Rodney cosas que él no quería oír. En esa situación no sirve un -Yes Man-. Además el pelotero ha cambiado mucho, tienen otras formas de conducirse y por eso para este tipo de torneos se necesitan coaches que los jugadores atiendan”.



¿Un Balance Positivo?

Esta pregunta se hizo Stanley Javier a propósito de las declaraciones de Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, quien resumió la participación dominicana de esta forma.

“Juan no puede decir que es positivo, porque perdimos en la primera ronda, fuera positivo perder en las finales o en la etapa actual, donde pierdes y te vas. Yo perdí 2 veces y me sentí defraudado, no puedo decir que fue algo positivo”.

Dijo que en las dos primeras ediciones el roster del equipo se completó prácticamente horas antes del evento y ahora es más fácil estructurar los equipos porque existe una mayor motivación e identificación por parte de los jugadores para representar el país.