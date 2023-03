9-7. Estados Unidos se cita con Cuba en la semifinal y elimina a Venezuela

EFE

Estados Unidos

Estados Unidos, el último campeón del torneo, avanzó a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol al derrotar este sábado 9-7 en cuartos de final a Venezuela en el LoanDepot Park de Miami.



El equipo norteamericano se enfrentará este domingo con Cuba en la primera semifinal del torneo que también se jugará en el estadio de los Marlins.



La otra semifinal la protagonizarán el lunes Japón y México.



Estados Unidos, dirigido por Mark DeRosa, pasó a cuartos como segunda del grupo C y salió dispuesta a defender el título que conquistó en el Clásico del 2017.



Se enfrentaba con Venezuela por quinta vez en un Clásico Mundial y con el resultado de hoy acumula tres triunfos sobre el equipo suramericano.



La novena de las Barras y las Estrellas no perdió tiempo y en la primera entrada ante Martín Pérez anotó tres carreras con Mookie Betts, Mike Trout y Paul Goldschmidt.



Pero Venezuela, que estaba invicta, también mostró su casta al anotar dos carreras en el primero ante Lance Lynn. La fiesta comenzó con el sencillo de José Altuve y Luis Arráez lo secundó con un jonrón para el 3-2.



En la cuarta entrada Kyle Schwarber anotó para Estados Unidos gracias a un elevado de sacrificio de Betts. Y Kyle Tucker pegó un vuelacerca en el quinto inning para el 5-2.



La oportunidad para que Venezuela igualara llegó también en la quinta entrada cuando con bases llenas Daniel Bard, que reemplazó a Lynn, pasaba trabajos en la lomita.



Y en un lanzamiento desviado de Bard, Gleyber Torres anotó la tercera para Venezuela.



Con la casa llena y sin outs, DeRosa se la jugó toda: sacó a Bard por Jason Adam para tratar de calmar la turbulencia. Pero Luis Arráez bateó para out forzado y logró que Andrés Giménez anotara la cuarta y Venezuela quedara a una carrera de empatar.



Cosa que hizo Salvador Pérez con un doble que impulsó a Luis Rengifo para el 5-5.



Con el rancho ardiendo, Venezuela no paró y remontó cuando Ronald Acuña Jr. se sacrificó con un elevado para que Arráez le diera la ventaja en el juego de 5-6.



En la séptima entrada Arráez se fue de jonrón y con el 5-7 parecía que Venezuela mandaba en el diamante.



Pero el poderío del campeón volvió en el octavo inning. Trea Turner bateó un grand slam y Estados Unidos sumó cuatro carreras más para quedarse con la victoria 9-7 y con el pase a la semifinal.