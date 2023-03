Se espera que Novak Djokovic reciba permiso para el U.S. Open

AP

Miami Gardens, Florida

Después de que Novak Djokovic se dio de baja de los torneos en Florida y California debido a que no puede ingresar a Estados Unidos como extranjero que no está vacunado contra el COVID-19, el portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos indicó el sábado que “tenían grandes esperanzas” de que el primero de la clasificación del mundo pueda jugar el Abierto de Estados Unidos en agosto.

“La políticas con respecto al ingreso a Estados Unidos las determina la Casa Blanca. Esperamos que rescindan esa política que previene que Novak Djokovic ingrese a Estados Unidos en el futuro cercano”, le escribió Chris Widmaier de USTA a The Associated Press. “No hay restricciones de COVID-19 en el U.S. Open para cualquier jugador, aficionados o asistente. Novak, uno de nuestros grandes campeones, sería bienvenido en el U.S. Open 2023”.

El torneo de dos semanas en Flushing Meadows inicia el 28 de agosto.

Djokovic, de 35 años, no pudo viajar a Nueva York para el último Grand Slam del 2022 y también se perdió el Miami Open e Indian Wells debido a que no se vacunó contra el COVID-19.

Seis veces campeón de Miami, Djokovic se dio de baja del evento que inicia la próxima semana, informó el sábado un portavoz del Abierto de Miami.

El serbio es el número uno de la clasificación de la ATP y está empatado con Rafael Nadal —quien no estará en Miami por lesión— con el récord masculino de 22 títulos de Grand Slam. En 2023, Djokovic tiene marca de 15-1 con dos campeonatos, incluyendo el Abierto de Australia en enero.

Pero se tendrá que perder los primeros dos Masters de la campaña. Se dio de baja de Indian Wells en California y que termina este fin de semana debido a que no pudo ingresar a Estados Unidos sin estar vacunado contra el COVID-19.

En abril del 2020, en medio de la pandemia, Djokovic dijo estar en contra de la necesidad de estar vacunado para viajar. Posteriormente aseguró que no se vacunaría aunque eso significara que se tiene que perder los torneos.

En enero 2022 intento recibir una excepción para participar en el Abierto de Australia y viajó a Melbourne. Su caso llegó a una corte, le revocaron la visa y lo deportaron.

Desde entonces Australia redujo sus restricciones y Djokovic regresó sin problema para ganar el primer major del año.

Mientras que Nadal ha estado fuera desde que sufrió una lesión en el flexor de la cadera izquierda en la segunda ronda en Melbourne Park. Busca regresar en el Masters de Monte Carlo el próximo mes.