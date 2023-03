Clásico Mundial: Emilio Bonifacio dice hubo desorden en el equipo dominicano

El capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, indicó que hubo desorden en la organización alrededor del equipo dominicano que participó en la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

"Lo que empieza mal, rara vez termina bien, analicemos todo desde el principio y nos daremos cuenta que si ganábamos, estábamos premiando la mediocridad de organización que tuvimos y los responsables lo saben", expresó.

Además, dijo que se impusieron intereses personales por encima del país y de la selección.

El jardinero expuso que ningún pelotero que decidió representar a República Dominicana en el evento quiso fallarle al país y pidió no criticarlos por su actuación.

"Lo único que pido es que no critiquen a ningún pelotero que estuvo en el WBC, sin importar el resultado, todos dejaron su carrera a un lado para representar el país y créanme que otros lo ven y dicen no iré", dijo el jugador en su red social de Twitter.

El jardinero central que fue incluido en el roster de 50 jugadores del equipo con miras a participar en el evento exhortó a no criticar cuando las cosas salen mal y sólo aplaudir cuando se tienen buenos resultados.

Por último, el miembro del equipo ideal en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023 dijo que sus palabras no tienen nada que ver con el hecho de no haber sido incluido en el roster tricolor.

República Dominicana, proyectada como favorita para ganar el evento fue descalificada en primera ronda, al registrar marca de dos victorias y dos derrotas.

