La frustración

Desde luego que las derrotas provocan frustración y resabios. El ser humano se desahoga, a veces diciendo cosas fuera de tono, otras con razón justificada, pero en el deporte casi siempre es válido el desahogo, cuando se pierde. Hay que justificar los reveses y dar rienda suelta a la ira.

Así que este viernes esta columna opina poco. Por el contrario, le doy una visita a las redes para ver qué opinan y como se manifiestan periodistas, fanáticos, ejecutivos. Son expresiones interesantes, porque le dan una idea a usted por dónde anda la cosa, en medio de los llantos y la rabia. Veamos:

FÉLIX ESCAÑO: “Perdimos: Solo diré que definitivamente ese no era el dirigente para este evento.

Le faltó corazón y coraje. Estoy dolido como se que lo estarán todos, pero teníamos a los hombres necesarios para llegar más lejos pero... LA CULPA ES DE LA DIRIGENCIA. Que no le queda ninguna duda a nadie de eso.

A los equipitos como Israel y Nicaragua, le ganaba cualquiera.

Ahora, a los equipos experimentados, hay que ser dirigente de verdad para ganar.

Estrategias, coraje para sentar a un NOMBRE, pelear las jugadas, crear situaciones con los árbitros. Si no resuelve, siéntalo

Talentos había de sobra para sustituir.

ARTURO MARCANO. PERIODISTA MEXICANO: La idea de tener un GM que sea jugador activo del equipo es algo que, honestamente, no tiene mucho sentido por mil factores…pero lo dejo hasta allí, talento tenían de sobra.

TENCHY RODRÍGUEZ: OjO: Aterricemos ahora, si esos caballos batean, no había forma de perder, no sólo culpen al dirigente, gente que no resolvió con el bate nos mató muchos momentos apremiantes.

HÉCTOR CRUZ (periodista boricua de ESPN): "¡Fracaso total!: Dominicana queda eliminada y hay que mirar hacia los responsables"

HANSER ALBERTO, pelotero: “Hizo falta Webster Rivas”.

MELVIN JOSÉ BEJARÁN: Decepcionante la participación de República Dominicana en el Clásico Mundial 2023. No hay otro calificativo. Quedarse en primera ronda y encima de eso perder de Venezuela y Puerto Rico, los principales rivales del equipo nacional, es de lo peor. No hay excusas. Fallaron.

MiKE RODRÍGUEZ: Un equipo no puede ganar sin hermandad y sin armonía, tengo detalles de adentro del equipo #Dominicano que me dicen que hubo algunos problemas de pases de palabras dentro del Clubhouse. Incluso hoy mismo me dijeron que 3 jugadores amenazaron en irse del equipo para volver a sus equipos de #MLB en entrenamientos.

JC: “Yo creo que hay que dejar de buscar chivos expiatorios. El equipo no bateó en los momentos oportunos, y así no se puede ganar. Dejando fuera Israel y Nicaragua, el equipo solo hizo 3 carreras, y se ponchó 26 veces de 54 outs. Así no se se gana ni con Tony La Russa”

RICARDO GONZALVEZ GARCÍA: Indignante, da verguenza ver niñatos enganchados a ESTRELLAS por haber tenido un amago de buena temporada, si, un amago, pues ni 162 juegos han jugado y ya se les veía fiestando en el terreno y cherchando, no entienden la palabra PROFESIONALES, indignante, no todos, algunos lo tomaron en serio, pero es cabreante ver la chercha y faltar a los fundamentos del juego, y claro, las carreras que vas dejando en la ruta faltan al final, que pena, con tanto talento desperdiciado, INMADUROS, fueron a cherchar.

RICARDO RODRÍGUEZ, PERIODISTA: El presidente de @FedobeRD dijo luego del partido que no fue fracaso lo que pasó con el equipo, creo que debió aprovechar ahí para poner su cargo a disposición. El conjunto favorito se queda en primera ronda, no hay otra forma de definirlo que no sea fracaso!

RODNEY LINARES, EL MANAGER: "Soy un dirigente de analíticas y las analíticas me decían que ese era el equipo que debía poner”. "Si me quieren echar la culpa de todo lo que pasó que me la echen. Yo soy el dirigente del equipo de la República Dominicana y asumo la responsabilidad de todo lo que pasó. Nuestros muchachos lo dejaron todo en el terreno".

LUISÍN JIMÉNEZ: “Devers gana 27 millones de dólares por su bateo. Aunque falle en 4 turnos siempre esperamos el palo. Machado gana casi 50 millones de dólares y bateó Hr solitarios y con bases llenas falló doble play. Todos los Hr con bases vacías. Y Linares es el culpable. Piedra pa'l chiquito”.

NATHANEL PÉREZ NERÓ, periodista: “Fracaso Mundial en el Clásico. Es la oración que me llega para resumir participación dominicana en esta edición. El talento fue puesto en el terreno, pero no respondió. Bates fuera de timing, exceso de búsqueda de pared. Retrocedimos a 2009. Se olvidó la fórmula de 2013”.

FRANK UBIERA: "Amanecimos siendo la gran vergüenza del Clásico, nos relajan en todas las plataformas. Solo pudimos ganarles a dos chatas, equipos que nosotros los cogemos solo para practicar. Este será el equipo a comparar en los próximos Clásicos. No quiero ni leer comentarios".