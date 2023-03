Saúl Mena hace historia como primer bicampeón de la CapCom Cup IX

Saúl Mena es un gamer dominicano, conocido como "MenaRD" y acaba de hacer historia, al convertirse en el primer bicampeón de la CapCom Cup IX en febrero 2023 y anteriormente en el 2017. En esta ocasión recibió un premio de USD$120,000 y en el 2017 de USD$250,000. CapCom es el torneo anual de juegos de lucha más importante, centrado en la serie Street Fighter, donde participan jugadores de todo el mundo con una audiencia de más de 2 millones de personas.

Pero Mena tiene una interesante historia. Es un joven de 23 años que nace y crece en el barrio María Auxiliadora. Hijo de una profesional del marketing y un policía. Es la historia de un niño lleno de sueños, que viene de una familia humilde, con escasos recursos, que tomaba un playstation prestado para participar en campeonatos locales.

Mena es el menor de sus hermanos varones y compartía casa con sus primos. Era el hermanito / primito gordito, chiquito, al que le hacían bullying. Nadie confiaba en que llegaría a nada importante. Poco a poco sus pares y su familia fueron confiando en él, ganaba entre los primos, entre los hermanos, entre los amigos, así se fue regando la voz mientras ganaba a todos en el barrio.

Mena quería demostrar a las personas que él era bueno en “algo”. Entonces se esforzaba más, se concentraba más. Su tiempo libre, al terminar de estudiar, que dicho sea de paso, era muy buen estudiante, era para jugar, pensar y desarrollar estrategias.

De ahí inicia su pasión por las competencias, por ganar. Comenzó a participar en torneos juveniles locales, ahí fue ganando confianza y seguridad en sí mismo. Mena en los videojuegos encontró su deporte, su pasión y una opción donde podía destacarse distanciado del camino de la criminalidad y la delincuencia que muchos jóvenes toman en el barrio.

Hoy día, Mena aspira a formarse como psicólogo y poder acompañar a otros gamers dominicanos a conquistar sus sueños, apoyándolos desde la salud mental y en el entrenamiento integral, entendiendo que los eSports como cualquier otro deporte requiere de mucha disciplina, compromiso, constancia y entrenamiento para desarrollar habilidades y destrezas.

Su visión es también apoyar a la comunidad de Gamers que siempre estuvo ahí – de hecho, fueron quienes hicieron las colectas para su participación en el primer campeonato en el 2016.

Welcome back home.



Dominican Republic wins again.@banditsgaming_



I love you, FGC. pic.twitter.com/eENmZWrNHa