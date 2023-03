Otra vez los boricuas

Héctor J. Cruz

Es temprano todavía (como el popular espacio de Jochy Santos) porque apenas hoy finaliza la fase regular del clásico mundial 2023.

Sin embargo, para República Dominicana la situación es apremiante porque su juego de esta noche es de “muerte súbita”. Otra vez nos encontramos contra Puerto Rico, el tradicional rival del Caribe para los dominicanos en casi todos los deportes (aunque ya no, eso era antes).

El escenario está preparado luego de la fácil victoria de RD sobre Israel, un nocout de 10-0 en 7 innings. Ese resultado era esperado, desde luego, y no causa ninguna sorpresa.

Los boricuas, dirigidos por Yadiel Molina, llegan igual que RD con 2-1, luego que ambos perdieran su juego contra la maquinaria de Venezuela. Los venezolanos clasificaron ayer venciendo a Nicaragua 4-1 y tienen 3-0, dándose ya ganador del grupo D.

Puerto Rico le ganó a Dominicana su último juego, el único que tuvieron en el clásico del 2017. Antes de eso, cuando RD ganó invicto en 2013, los quisqueyanos le ganaron tres partidos a los boricuas. Johnny Cueto es un pitcher confiable.

Si está en salud y en control, su veteranía deberá ser factor para permanecer en el montículo con éxito al menos 60 pitcheos, el máximo que se permite en esta etapa del evento. El lanzador de Puerto Rico es desconocido, aunque no es joven. Es un pitcher derecho de 6-2, 230 libras, que pertenece a los Mets de Nueva York, aunque no está en roster de 40.

Se llama Dominic Hamel y el suyo es un caso raro. Fue firmado en 2021 en la tercera ronda del draft USA, y tenía para ese entonces 21 años de edad. Eso contrasta con la edad de firma para los dominicanos, que es 16 años. Hamel tiene 24 años de edad. ¿Què tipo de lanzador es Hamel? Tiene recta dura y es ponchador. En 2021 lanzó poco a nivel de clase A y en 2022 en el mismo circuito, 119 innings, 145 ponches. En total en 122 entradas suma 155 ponches. Desde luego, esta noche se enfrenta a la poderosa alineación dominicana, formada por estrellas de las Grandes Ligas. Es “otro cantar”.

SELECCIÓN CUBANA: Los medios y fanáticos comentan la situación de Cuba en el clásico mundial. Ellos tuvieron apertura norteamericana para invitar a sus jugadores de MLB, pero fueron muy pocos los que respondieron. Cuba sigue en acción, clasificó en el grupo A con 2-2, y cuentan con el antesalista Yoan Moncada, el jardinero Luis Robert (ambos de White Sox). El lanzador Roenis Elias y Yoenis Céspedes (el que siempre abandona).

LA VICTORIA: A las 6 de la tarde de ayer, yo había adelantado un título para la portada de Listín Diario, dando a Dominicana ganadora por 9-0 ante Israel. Era algo predecible por el nivel de juego de ambos equipos, y las cosas salieron bien… Hubo un desfile de lanzadores no-estrellas por Dominicana, iniciando por el joven Roansy Contreras, quien se proyecta como parte de la rotación de los Piratas de Pittsburgh para esta campaña 2023 de MLB. El lanzó 40 pitcheos, tenía orden de solo 50, pero lo sacaron antes… Luego, Génesis Contreras, dos innings de Luis Ortiz, uno por Héctor Neris y los llamados israelíes tan solo pudieron pegar un hit.. Manny Machado encabezó una aplastante ofensiva que originó carreras con mucha frecuencia. Fue una noche fácil. En vez de un resutlado 9-0, ganaron 10-0 en KO, pero no me siento mal por haber fallado mi pronóstico.

DEBUTANTES: Finalmente debutaron los tres que no habían visto acción por Dominicana. Ketel Marte jugó segunda y pegó un doble, Nelson Cruz jugó en el bosque derecho a final de juego y pegó hit en un turno y Robinson Canó reapareció pegando sencillo empujador. Y añada a Jean Segura, que disparó un doble remolcador de dos vueltas que decretó el KO. Fue una excelente noche para Dominicana, todo fue felicidad, como cuando se gana o usted se saca la loto.

DE INTERÉS: Gary Sánchez falló tres veces y no le ha ído bien al hombre que todavía no tiene trabajo en MLB este año. De cualquier forma, debo destacar su honorabilidad de ponerse el uniforme sin tener contrato, lo cual es un riesgo de doble filo. Lo es porque si no lo hace bien es criticado y no llama la atención para posibles ofertas. Y lo es, también por posibles lesiones.. ¿Quién le cubre?.. Mis honores para él. Es posible que México gane el grupo C, y ese sería el rival de Dominicana en cuartos de finales, si es que logran vencer a Puerto Rico esta noche. Ese partido ante los mexicanos sería el sábado por la noche. El boricua José de León ha sido el mejor pitcher del clásico. Su actuación del lunes ante Israel fue de 5.2 innings con 10 ponches. Retiró a todos y también lo hizo el relevo, completando juego perfecto… Por cierto, a Israel le han pegado par de blanqueadas corridas y en 18 innings solo pegaron un hit.