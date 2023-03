Muere Luis Ortiz Soriano, lanzador dominicano de ligas menores

El equipo de Grandes Ligas los Orioles de Baltimore lamentó la muerte del lanzador dominicano de ligas menores Luis Andrés Ortiz Soriano, quien murió tras perder la batalla contra el cáncer el pasado domingo.

La organización manifestó su pésame a través de un comunicado publicado en Twitter el cual se solidariza a con la familia del fallecido.

“Nuestros corazones están entristecidos hoy por el fallecimiento del lanzador de Ligas Menores Luis Andrés Ortiz Solano. Extrañaremos su pasión y amor por el béisbol, y enviamos nuestras condolencias a su familia”, público el equipo que tiene sede en Maryland.

Los Orioles también destacaron el buen comportamiento del ex lanzador calificándolo como una inspiración para los demás compañeros que lo conocían.

“Luis era una inspiración para todos los que lo conocían, especialmente mientras luchaba valientemente contra el cáncer. Esperamos que los atesorados y queridos recuerdos de Luis sean un consuelo para su familia y amigos durante este tiempo difícil”, agregó el conglomerado de la Liga América.

Our hearts are heavy today as we mourn the passing of minor league pitcher Luis Andrés Ortiz Soriano.



Luis was an inspiration to all who knew him, especially as he courageously battled cancer. Our hearts go out to his family and friends. pic.twitter.com/tTzHIghtD9